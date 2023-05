Флавонолы улучшили память у пожилых людей

Ученые Бригамской женской больницы Гарварда и Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета установили, что диета с низким содержанием флавонолов, содержащихся в определенных фруктах и овощах, приводит к возрастной потере памяти. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).