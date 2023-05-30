Пожилым россиянам дали советы по сохранению здоровья сердца

«У каждой четвертой женщины и каждого третьего мужчины в возрасте 45–50 лет уже есть гипертоническая болезнь», – пишет врач.

По словам Кореневич, такие проблемы со здоровьем, как аритмия, ишемия и гипертония, сахарный диабет и высокий уровень холестерина могут привести к инсульту, инфаркту и сердечной недостаточности. Избежать проблем с сердцем поможет здоровый образ жизни.

При этом ограничить потребление алкогольных напитков и бросить курить недостаточно, нужно также наладить сон, правильно питаться и не забывать о физической активности. А вот прием препаратов, якобы улучшающих работу сердца, не поможет, добавляет врач.