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Пожилым россиянам дали советы по сохранению здоровья сердца

Врач-кардиолог, к.м.н. Анна Кореневич рассказала, какие полезные привычки помогут сохранить здоровье сердца на долгие годы.

Пожилым россиянам дали советы по сохранению здоровья сердца
© ФедералПресс

«У каждой четвертой женщины и каждого третьего мужчины в возрасте 45–50 лет уже есть гипертоническая болезнь», – пишет врач.

По словам Кореневич, такие проблемы со здоровьем, как аритмия, ишемия и гипертония, сахарный диабет и высокий уровень холестерина могут привести к инсульту, инфаркту и сердечной недостаточности. Избежать проблем с сердцем поможет здоровый образ жизни.

При этом ограничить потребление алкогольных напитков и бросить курить недостаточно, нужно также наладить сон, правильно питаться и не забывать о физической активности. А вот прием препаратов, якобы улучшающих работу сердца, не поможет, добавляет врач.

«Витаминов, БАДов и препаратов, якобы улучшающих работу сердца, полно, но вот снижения частоты инфарктов и инсультов что-то не видно», – пишет Анна Кореневич в своем канале в «Яндекс. Дзен».

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