Эти восемь натуральных продуктов избавят вас от головной боли

Контролировать мигрень и головную боль можно при помощи изменения рациона. Главное - знать, какие продукты стоит добавить в свою диету.

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Благодаря правильному питанию вы сможете устранить дисбаланс в организме. В результате пройдут и головные боли.

Вот какие продукты помогут избавиться от головной боли и мигрени.

Бананы. Они быстро дадут вам энергию, обеспечат организм магнием, который благотворно влияет на тех, кто страдает головными болями. Также на 74% банан состоит из воды.

Семечки. Много магния содержится в семенах льна, тыквы, чиа.

Травяные чаи. За счёт чая вы сможете привести в норму баланс жидкости в организме. Известно также, что мята может снимать напряжение в носовых пазухах, то есть ослаблять синусовую головную боль.

Шоколад. При головной боли постарайтесь употреблять больше шоколада. К тому же в нём много магния.

Грибы. Они содержат витамин В2, который помогает при проблемах с всасыванием в кишечнике. Также данный витамин помогает в профилактике головных болей, которые связаны с мигренями.

Ягоды. В них много антиоксидантов, за счёт которых вы ослабите давление в пазухах. По возможности выбирайте экологически чистые продукты.

Йогурт. Благодаря этому продукту с пробиотиками вы поддержите здоровье кишечника и восстановите водный баланс. Правда, у некоторых из-за молочных продуктов может только усиливаться напряжение в пазухах носа и головная боль.

Листовые овощи. К ним относятся листовая свёкла, шпинат и др. Известно, что они содержат много магния.