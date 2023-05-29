Чем опасен алкоголь в жару

Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник рассказала, почему употребление алкоголя в жару грозит повышенными рисками для здоровья сердца и сосудов.

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По ее словам, алкоголь в жару усиливает токсичность в организме:

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- Чем крепче напиток, тем сильнее отравление. Высокоградусный алкоголь быстро изменяет сосудистый тонус, рН крови, дыхание, сердцебиение, артериальное давление и баланс микроэлементов в организме. Все это осложняется обострением имеющихся болезней, а также недугов, которые прежде вас не беспокоили.

Кроме того, добавила врач, в такую погоду тело испытывает дополнительную нагрузку.

Она пояснила: - Алкоголь снижает способность тела поддерживать нормальную температуру тела, обезвоживает организм, что неизбежно отражается на работе сердца и кровеносной системы. Многократно возрастают риски повышения артериального давления, аритмий сердца и других заболеваний. Среди частых жалоб людей после застолья - одышка, чувство нехватки воздуха, головокружение, усталость, ноющие боли или покалывания в груди.

При этом медик считает, что зачастую спиртные напитки пьют вместе со сладкими и калорийными напитками. Из-за этого человек набирает лишний вес. Появляются и другие проблемы со здоровьем, которые станут дополнительной нагрузкой для сердечно-сосудистой системы.

Неприятные изменения в работе сердца проявляются в течение 2-3 дней с момента употребления алкоголя.

расширяются кровеносные сосуды;

деформируются и слипаются эритроциты, образуются тромбы;

нарушается кровообращение, происходит спазм;

сердце пытается протолкнуть кровь и работает активнее;

растет артериальное давление;

выделяются гормоны, повышающие потребление кислорода сердечной мышцей (адреналин и норадреналин);

происходит гипоксия клеток в сердечной мышце, сохраняется все время, пока в организме есть следы алкоголя - до 3 дней;

на месте погибших от гипоксии клеток появляется соединительная ткань;

ухудшается эластичность сердечной мышцы. Кардиолог перечислила: