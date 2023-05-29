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Фитнес-эксперт рассказал о пользе пилатеса для пожилых людей

Фитнес-эксперт Бен Диллион рассказал о пользе пилатеса для пожилых людей. Его слова приводит Express.

Фитнес-эксперт рассказал о пользе пилатеса для пожилых людей
© Lenta.ru

Диллион объяснил, что пилатес особенно полезен для пожилых людей, так как улучшает баланс и координацию. Он отметил, что такие упражнения снижают риск падений и травм.

Кроме того, пилатес помогает укрепить связь тела и разума.

«Сосредоточенность на дыхании, концентрации и движении приводит к повышенному чувству осознания тела и ясности ума. Это помогает уменьшить стресс, улучшить психическое самочувствие и даже может способствовать лучшему сну», — подчеркнул Диллион.

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