Фитнес-эксперт рассказал о пользе пилатеса для пожилых людей
Фитнес-эксперт Бен Диллион рассказал о пользе пилатеса для пожилых людей. Его слова приводит Express.
Диллион объяснил, что пилатес особенно полезен для пожилых людей, так как улучшает баланс и координацию. Он отметил, что такие упражнения снижают риск падений и травм.
Кроме того, пилатес помогает укрепить связь тела и разума.
«Сосредоточенность на дыхании, концентрации и движении приводит к повышенному чувству осознания тела и ясности ума. Это помогает уменьшить стресс, улучшить психическое самочувствие и даже может способствовать лучшему сну», — подчеркнул Диллион.