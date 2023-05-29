Как одно малоизученное расстройство сна связано с деменцией

Анелисса Д'Абреу из Университета Вирджинии объяснила, как расстройство поведения во время быстрого сна (RBD) связано с различными нейродегенеративными заболеваниями головного мозга: болезнью Паркинсона, старческим слабоумием с тельцами Леви. Эта болезнь затрагивает примерно 1% населения в мире, а также около 2% взрослых старше 65 лет.

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Каждую ночь человек проходит через четыре-пять циклов сна. Каждый цикл длится 90-110 минут и состоит из четырёх стадий. Четвёртая стадия - это быстрый сон.

Быстрый сон занимает 20-25% всего сна. Однако доля этого сна увеличивается в течение ночи. Во время быстрого сна ритмы активности мозга совпадают с его ритмами во время бодрствования. Двигаться вы не можете, но вот ваши глаза в закрытом состоянии двигаются быстро. Данная стадия зачастую сопровождается подёргиваниями мышц, колебаниями частоты дыхания, уровня кровяного давления.

Но у людей с расстройством поведения во время быстрого сна всё немного по-другому. Им может казаться, что их преследуют или что они защищаются. Они стонут, кричат, визжат, мечутся, дерутся во сне. В итоге у пациентов могут из-за всего этого быть травмы.

Такое расстройство сна может возникнуть в любом возрасте. Однако обычно его симптомы появляются в 40-50 лет. У тех, кому меньше 40 лет, самой распространённой причиной развития этой болезни является приём антидепрессантов. После 50 лет заболевание чаще всего встречается у мужчин.

Это расстройство может быть первым признаком таких заболеваний, как болезнь Паркинсона или деменция с тельцами Леви. Оно возникает у 25-58% пациентов с болезнью Паркинсона, у 70-80% людей с деменцией с тельцами Леви, у 90-100% пациентов с множественной системной атрофией.

Также данная болезнь может наблюдаться и при других нейродегенеративных заболеваниях, но намного реже. Это, например, болезнь Альцгеймера и болезнь Гентингтона.