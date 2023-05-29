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54 минуты назад

Невролог Алексеева рассказала, как бороться с хронической бессонницей

Вечерняя Москва

Хроническая бессонница значительно снижает работоспособность, жизненный тонус человека, нарушает обмен веществ, работу иммунной системы. Невролог Оксана Алексеева рассказала, как наладить сон.

Как бороться с хронической бессонницей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач пояснила, что нужно соблюдать ряд несложных правил: ложиться спать не позже 22:00–23:00, причем сон должен длиться 6–9 часов и протекать в прохладном, темном и тихом помещении.

Для быстрого засыпания можно принять теплую ванну, добавив туда эфирные масла. За два–три часа до сна не стоит пользовать гаджетами, лучше выйти на прогулку или почитать книгу, передает Life.ru.

Американские ученые-сомнологи выяснили, что чаще всего мешает людям спать. Как отмечают эксперты, бессонница чаще всего проявляется у тех, кто постоянно смотрит на часы в надежде заснуть, передает ФАН.

Чтобы не ухудшить качество сна, следует отказаться от курения и употребления красного мяса и орехов по вечерам. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как можно улучшить свой сон.

ЗОЖ,Оксана Алексеева,Андрей Тяжельников,
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