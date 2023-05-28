Врач рассказал о пользе занятий пилатесом для спортсменов

«Чтобы иметь развитую мускулатуру, важно правильно задействовать все мышцы при упражнениях. То есть иметь правильные паттерны движения», — заявил Смирнов.

Специалист пояснил, что техника выполнения упражнений во многом зависит от того, как распределяется вес тела на стопу. А пилатес, по словам врача, — самый просто способ прорабатывать данную зону, поскольку этот вид нагрузки формирует «короткую стопу», тренирует продольный свод, а также улучшает чувство баланса.