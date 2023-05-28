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Врач рассказал о пользе занятий пилатесом для профессиональных спортсменов

Врач-невролог Андрей Смирнов рассказал о пользе занятий пилатесом для профессиональных спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат».

Врач рассказал о пользе занятий пилатесом для спортсменов
© Lenta.ru

С пилатеса начинает каждое утро португальский нападающий Криштиану Роналду.

«Чтобы иметь развитую мускулатуру, важно правильно задействовать все мышцы при упражнениях. То есть иметь правильные паттерны движения», — заявил Смирнов.

Специалист пояснил, что техника выполнения упражнений во многом зависит от того, как распределяется вес тела на стопу. А пилатес, по словам врача, — самый просто способ прорабатывать данную зону, поскольку этот вид нагрузки формирует «короткую стопу», тренирует продольный свод, а также улучшает чувство баланса.

18 мая фитнес-эксперт Джессика Челлен рассказала о правильной разминке перед тренировкой. По ее словам, растяжку лучше выполнить в конце занятия, а для разминки идеально подойдут динамичные упражнения.

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