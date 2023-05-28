Диетолог раскрыла способ дожить до ста лет

Диетолог Василиса Пономарева раскрыла способ дожить до ста лет. По ее словам, правильное питание поможет увеличить продолжительность жизни на 13 лет, передает МедикФорум.

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«Нам уже несколько десятилетий известно, что здоровое питание может положительно повлиять на продолжительность жизни и здоровье», — отметила специалист.

Пономарева указала на исследования в так называемых «голубых зонах», там люди живут дольше и здоровее всего. Это пять мест по всему миру, от Окинавы до Сардинии, там рацион характеризуется высоким потреблением овощей, фруктов, зерновых и бобовых.

Диетолог отметила, что особую роль играют продукты, которые избегают употреблять в «голубых зонах», это рафинированный сахар, полуфабрикаты, а также избыток мяса и молочных продуктов.

Преимущественным рационом питания для мест, где высока продолжительность жизни, является диета в основном из растений с упором на бобовые как основной источник белка, заключила специалист.