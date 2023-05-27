Люди слишком устали, чтобы вести здоровый образ жизни

В последние годы в мире увеличилось количество людей, бросивших занятия спортом или отказавшихся от правильного питания. Учёные из Великобритании решили выяснить, какие же причины лежат в основе такого спада популярности ЗОЖа.

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Опрос провела британская международная исследовательская компания YouGov совместно с Всемирным фондом исследований рака (WCRF). В нём приняли участие 2086 взрослых людей из Великобритании.

По результатам исследования выяснилось, что 35% опрошенных отметили усталость как основную причину отказа от ведения здорового образа жизни. А если точнее, так ответили 29% мужчин и 40% женщин.

Другими факторами также стали «отсутствие мотивации» – 38%, высокая стоимость продуктов правильного питания – 30%, нехватка времени – 26%, а также отсутствие уверенности в себе – 16%.

Опрос показал и положительную динамику: каждый четвёртый участник, то есть около 24% от общего количества, отметил полное отсутствие факторов, мешающих вести здоровый образ жизни.