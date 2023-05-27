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Британское исследование показало: люди слишком устали, чтобы вести здоровый образ жизни

В последние годы в мире увеличилось количество людей, бросивших занятия спортом или отказавшихся от правильного питания. Учёные из Великобритании решили выяснить, какие же причины лежат в основе такого спада популярности ЗОЖа.

Люди слишком устали, чтобы вести здоровый образ жизни
© Чемпионат.com

Опрос провела британская международная исследовательская компания YouGov совместно с Всемирным фондом исследований рака (WCRF). В нём приняли участие 2086 взрослых людей из Великобритании.

По результатам исследования выяснилось, что 35% опрошенных отметили усталость как основную причину отказа от ведения здорового образа жизни. А если точнее, так ответили 29% мужчин и 40% женщин.

Другими факторами также стали «отсутствие мотивации» – 38%, высокая стоимость продуктов правильного питания – 30%, нехватка времени – 26%, а также отсутствие уверенности в себе – 16%.

Опрос показал и положительную динамику: каждый четвёртый участник, то есть около 24% от общего количества, отметил полное отсутствие факторов, мешающих вести здоровый образ жизни.

После получения результатов Всемирный фонд исследований рака представил восьминедельный план здорового образа жизни. По мнению экспертов фонда, ЗОЖ снижает риск развития рака. Так, по их данным, можно было бы избежать 40% всех случаев заболевания, если бы люди уделяли больше внимания здоровым привычкам. Среди них – переход на правильное питание, поддержание нормального веса, увеличение физической нагрузки и отказ от курения.

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