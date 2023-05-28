Врачи доказали, что ходьба улучшает здоровье мозга и память у пожилых

Ученые из Университета Мэриленда выяснили, что у пожилых людей после ходьбы улучшается память и укрепляются связи между клетками мозга. Исследование опубликовано в журнале Journal of Alzheimer's Disease Reports.

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Исследование основано на предыдущей работе авторов, которое показало, что ходьба улучшает функцию мозга у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями.

В новом эксперименте 33 участника в возрасте от 71 до 85 лет ходили на беговой дорожке четыре дня в неделю в течение 12 недель. До и после этого режима упражнений исследователи просили участников прочитать короткий рассказ, а затем повторить его вслух с максимально возможным количеством деталей.

Участники также прошли функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы исследователи могли оценить изменения в связях внутри и между тремя сетями мозга, которые контролируют когнитивные функции.

После тренировок активность мозга усилилась и стала более синхронизирована. Это означает, что упражнения действительно могут стимулировать способность мозга меняться и адаптироваться к среде.