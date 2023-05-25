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1 час назад

Фитнес-инструктор раскрыл, как избежать головной боли после тренировки

Ura.Ru

Для предотвращения головных болей необходимо не перегружать сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщил фитнес-инструктор и журналист Станислав Тимонов.

Как избежать головной боли после тренировки
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Чтобы предотвратить возникновение головных болей, важно не перегружать сердечно-сосудистую систему. Для этого необходимо разминаться перед каждой тренировкой и повышать нагрузку постепенно, чтобы организм справлялся с изменениями, возникающими во время интенсивных тренировок», — заявил фитнес-тренер в статье для «Ридуса».

Он также отметил, что необходимо поддерживать водный баланс в организме, а отдых между тренировками должен занимать не менее одного дня. По словам Тимонова, не стоит заниматься спортом в жаркую погоду и на высоте.

Ранее врач-кардиолог и терапевт Сергей Васильев сообщил, что из-за магнитных бурь люди также могут мучиться от сильных головных болей и усталости, передает агентство Nation News. Он советует не употреблять алкоголь в это время. Тимонов рекомендует отказаться от привычек, которые нарушают метаболизм, для хорошего самочувствия по утрам.

ЗОЖ,Сергей Васильев,
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