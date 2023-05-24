3 способа естественным образом снизить кровяное давление

Если не обращать внимание на повышенное артериальное давление, то можно столкнуться с сердечным приступом или инсультом. Фармацевт Джордж Сандху рассказал, какие изменения нужно внести в диету, чтобы улучшить показатели кровяного давления.

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Для того чтобы давление снизилось естественным путём, нужно изменить диету. В частности, необходимо есть больше фруктов и овощей. Ежедневно рекомендуется съедать не менее пяти порций овощей и фруктов.

Второй совет от специалиста Джорджа Сандху заключается в том, чтобы снизить потребление соли. Известно, что из-за соли давление как раз может подняться. Не добавляйте соль в блюда и не используйте её в качестве приправы. Старайтесь съедать менее 6 г соли в день.

Наконец, нужно ограничить потребление определённых напитков. Это алкоголь и напитки с кофеином, так как известно, что они повышают кровяное давление.