Как питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови

Уровень холестерина в крови может повышаться из-за сбоя гормональной системы или неправильного питания. Что помогает поддерживать его в норме, «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

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По его словам, человек не может почувствовать высокий холестерин. А вот лишние килограммы жира и дискомфорт из-за проблем с ЖКТ — легко. Отсюда и вывод: лечим человека, решая очевидные проблемы со здоровьем.

"Уровень «плохого» холестерина повышается при гормонально-обменных нарушениях и неправильном питании. Лечить надо их. А липидограмма сама нормализуется", — пояснил Калинчев.

вторичная профилактика инфаркта миокарда;

семейная дислипидемия;

закупорка магистральных сосудов. Он обратил внимание на то, что статины (препараты для снижения холестерина — прим. «ВМ») пить надо только при серьезных показаниях, среди которых:

"И важно помнить, что такие препараты сами по себе иногда вызывают серьезные осложнения, которые могут быть тяжелее исходных заболеваний", — пояснил эндокринолог.

Питание человека с повышенным холестерином должно быть стандартным для похудения, сказал Калинчев.

"Лучше отказаться от простых углеводов и жирной пищи. Сложные углеводы, нежирные сорта мяса, овощи и зелень. Еда должна быть простой, аскетичной. Никаких полуфабрикатов и фастфуда", — предупредил врач.