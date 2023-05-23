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2 часа назад

Аскетичное меню: как питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови

Вечерняя Москва

Уровень холестерина в крови может повышаться из-за сбоя гормональной системы или неправильного питания. Что помогает поддерживать его в норме, «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Как питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, человек не может почувствовать высокий холестерин. А вот лишние килограммы жира и дискомфорт из-за проблем с ЖКТ — легко. Отсюда и вывод: лечим человека, решая очевидные проблемы со здоровьем.

"Уровень «плохого» холестерина повышается при гормонально-обменных нарушениях и неправильном питании. Лечить надо их. А липидограмма сама нормализуется", — пояснил Калинчев.

Он обратил внимание на то, что статины (препараты для снижения холестерина — прим. «ВМ») пить надо только при серьезных показаниях, среди которых:
  • вторичная профилактика инфаркта миокарда;
  • семейная дислипидемия;
  • закупорка магистральных сосудов.

"И важно помнить, что такие препараты сами по себе иногда вызывают серьезные осложнения, которые могут быть тяжелее исходных заболеваний", — пояснил эндокринолог.

Питание человека с повышенным холестерином должно быть стандартным для похудения, сказал Калинчев.

"Лучше отказаться от простых углеводов и жирной пищи. Сложные углеводы, нежирные сорта мяса, овощи и зелень. Еда должна быть простой, аскетичной. Никаких полуфабрикатов и фастфуда", — предупредил врач.

Также он рекомендовал не забывать про минимальную двигательную активность — пять–десять тысяч шагов в день в быстром темпе.

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