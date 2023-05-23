Эти практики займут не больше 20 минут в день, но окажут колоссальное влияние на качество вашего сна.

Здоровый сон — залог продуктивного дня и хорошего настроения. Взрослому человеку необходимо спать около 8 часов в сутки, однако, что же делать, если не получается вписаться в эту норму? На этот вопрос ответила психолог Ольга Сычева изданию «Страсти».

На качество сна могут оказывать влияние освещение, использование гаджетов, стресс. Чтобы минимизировать их действие, нужно прибегнуть к релаксации.

Релаксация — это, по сути, отдых в конце дня. Однако многие люди под отдыхом подразумевают просмотр сериалов или новостной ленты в приложениях, что, наоборот, еще больше утомляет организм.

Улучшить качество сна довольно просто, нужно лишь выбрать для себя один из трех методов релаксации.

1. Занятия йогой. Это комплекс физических и дыхательных практик, настраивающих тело на расслабление. Можно начать с простых асан и плавно переходить к более сложным. Также рекомендуется практиковать йогу утром — так вы настроитесь на день, а вечером — расслабитесь.

2. Ароматерапия также полезна в плане расслабления. Аромамасла оказывают успокаивающий эффект на организм, улучшают настроение. Добавьте их в соль для ванны, аромалампу или просто вотрите в кожу и нанесите на волосы.

3. Медитация — практика, расслабляющая тело и разум. Она наполняет энергией, снимает стресс и помогает лучше узнать себя и почувствовать тело. Сейчас существует много разных приложений, помогающих в этом занятии. Практики длятся от трех до тридцати минут — вы сами сможете выбрать комфортное время.