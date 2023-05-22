Стоматолог назвал 5 самых вредных для зубов продуктов

Конечно, мы все помним про сладкое и соки: они однозначно враги здоровых зубов. Но какие ещё неожиданные продукты навредят вашей улыбке?

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Доктор Сэм Джетва, врач-стоматолог из Лондона, напомнил, что, даже если еда кажется безопасной для здоровья, это не всегда распространяется и на полость рта. Даже безобидный снек может оказаться причиной сколов и кариеса.

Куркума

Куркума — нечасто встречаемый гость в повседневной еде, но вот кофе с этой специей вы наверняка пробовали. К сожалению, модный напиток вредит белизне зубов. Так что не удивляйтесь, если яркий оттенок приправы приобретёт и ваша улыбка.

Ириска

Помимо вреда от сахара, ещё и сама структура ириски может навредить. Конфета так сильно прилипает к стенкам зубов, что каждое лакомство легко может обернуться сколом.

Снеки

Хрустящие снеки также не самый лучший вариант для сохранения улыбки. Особенно если они горячие или с орехами. Вы можете даже не осознавать, пока жуёте, что на зубах образуются маленькие сколы и трещины.

Оливки

Одна из самых полезных закусок — оливки — тоже не так проста, как кажется. Косточка внутри настолько твёрдая, что, если вы забудете про неё, можно лишиться зуба. Поэтому старайтесь выбирать те, которые уже очищены.

Жевательная резинка