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Стоматолог назвал 5 самых вредных для зубов продуктов

Конечно, мы все помним про сладкое и соки: они однозначно враги здоровых зубов. Но какие ещё неожиданные продукты навредят вашей улыбке?

Стоматолог назвал 5 самых вредных для зубов продуктов
© Чемпионат.com

Доктор Сэм Джетва, врач-стоматолог из Лондона, напомнил, что, даже если еда кажется безопасной для здоровья, это не всегда распространяется и на полость рта. Даже безобидный снек может оказаться причиной сколов и кариеса.

Куркума

Куркума — нечасто встречаемый гость в повседневной еде, но вот кофе с этой специей вы наверняка пробовали. К сожалению, модный напиток вредит белизне зубов. Так что не удивляйтесь, если яркий оттенок приправы приобретёт и ваша улыбка.

Ириска

Помимо вреда от сахара, ещё и сама структура ириски может навредить. Конфета так сильно прилипает к стенкам зубов, что каждое лакомство легко может обернуться сколом.

Снеки

Хрустящие снеки также не самый лучший вариант для сохранения улыбки. Особенно если они горячие или с орехами. Вы можете даже не осознавать, пока жуёте, что на зубах образуются маленькие сколы и трещины.

Оливки

Одна из самых полезных закусок — оливки — тоже не так проста, как кажется. Косточка внутри настолько твёрдая, что, если вы забудете про неё, можно лишиться зуба. Поэтому старайтесь выбирать те, которые уже очищены.

Жевательная резинка

Жевательная резинка сделана как-будто специально для разрушения вашей улыбки. Обильное содержание сахара, которое к тому же будет действовать на зубы в течение продолжительного времени, может быть причиной сразу и кариеса, и сколов, и трещин.

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