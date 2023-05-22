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Диетолог назвала противопоказания рыбьего жира

Названа польза и противопоказания для рыбьего жира. О том, кому он противопоказан, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

Диетолог назвала противопоказания рыбьего жира
© Свободная пресса

«Есть люди, у которых аллергия на рыбу, им нельзя употреблять рыбий жир. Людям, у которых поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества ферментов, тоже противопоказан этот продукт. Есть люди с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике, у которых плохая переносимость рыбьего жира. Есть так называемые долгожители с антивозрастным геном, у них омега-3 жирные кислоты формируются в организме из любых продуктов, и им тоже противопоказан рыбий жир», – пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.

Тем не менее, всем остальным рыбий жир вполне показан. Он богат витамином D и омега-3 жирными кислотами.

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