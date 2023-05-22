$79.91-0.1386.28-0.22

Названы неожиданные и опасные последствия употребления фастфуда

Фастфуд — далеко не безобидная для здоровья еда, ее можно употреблять только в совсем небольших количествах. В противном случае фастфуд может спровоцировать обострение заболеваний или даже появление новых опасных болезней. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Названы неожиданные и опасные последствия употребления фастфуда
© Вечерняя Москва
Как отметила специалист, есть целый ряд болезней, появление которых бывает связано с любовью к фастфуду:
  • неалкогольная жировая болезнь печени;
  • сахарный диабет;
  • гастрит;
  • ожирение;
  • онкологические заболевания ЖКТ.

— Излишнее употребление фастфуда способно также обострить целый ряд уже имеющихся болезней, например гастрит, язву, колит, панкреатит и холецистит, — перечислила Русакова.

Фастфуд отличается тем, что он вызывает привыкание. В результате человек будет испытывать желание употреблять его все больше и тем самым сильно вредить своему здоровью, предупредила врач.

— У определенной группы людей при регулярном употреблении фастфуда может возникнуть зависимость от сахара и усилителей вкуса. При этом безопасное для здоровья количество фастфуда — не более 200–300 килокалорий в неделю. Предпочтительно в первой половине дня, но лучше вообще не употреблять, — посоветовала диетолог.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что превысить допустимую для здоровья норму фастфуда очень легко: в среднестатистическом бургере содержится порядка 500 килокалорий. Получается, что без влияния на здоровье можно съесть только половину такого бургера в неделю, пояснила медик.

Кроме того, так как фастфуд нередко употребляется на бегу, к другим проблемам добавляется некачественное пережевывание пищи. Это может дополнительно усложнить ее усвоение, заключила диетолог.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий