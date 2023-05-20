Сон на боку: есть ли опасность для здоровья

Задумывались ли вы о том, в каком положении спите? Оказывается, поза для сна может определенным образом сказываться на работоспособности органов и общем состоянии здоровья. Разные позиции имеют как свои минусы, так и плюсы.

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Например, сон на спине с подложенной под нее подушкой может не только выручить людей, страдающих от болезненных ощущений в позвоночнике, но и усугубить симптомы апноэ. Если же выбрать сон на боку, то последнего можно избежать, но в таком случае спина, вероятно, будет болеть.

"Рамблер" расскажет, есть ли разница, на каком боку наслаждаться сновидениями.

На сегодняшний день не так много исследований о влиянии положения во сне на состояние сердца. Однако есть некоторые свидетельства того, что сон на левой стороне может увеличить оказываемое на орган давление.

Так, в 1997-ом году специалисты в ходе клинических исследований впервые пришли к выводу, что сон на боку изменяет активность сердца – это следовало из показаний электрокардиограммы. Это было особенно заметно, когда участники лежали на левом боку. Уже позднее, в проведенном в 2018 году эксперименте выявилось, что сон на этой стороне тела вызывает смещение сердца. При этом отсутствуют доказательства увеличения риска развития сердечного заболевания в таком случае.

Согласно другой версии экспертов-сомнологов, регулярный сон на правом боку грозит сдавливанием полых вен – они доставляют кровь в правое предсердие. Опять же, конкретные последствия подобной закономерности учеными не приводятся.

Примечательно, что 4 года назад были проведены очередные эксперименты в данной области, участниками которых стали беременные женщины. В результате не было выявлено различий в состоянии здоровья испытуемых, которые спали на левом или правом боку.