Как выбирать мыло и сколько раз в день нужно мыть руки

Четверть всего мыла на российском рынке оказалась неэффективна в борьбе с бактериями. К такому выводу пришли в Роскачестве по итогам ряда испытаний. Специалисты ведомства изучили несколько популярных марок мыла, которое продается в российских магазинах, и выяснили, что 25% продукции не соответствует заявленным качествам.

© Мир24

В частности, пять марок оказались неэффективны против четырех штаммов бактерий: кишечной и синегнойной палочек, стафилококка и кандиды. В мыле двух других производителей был обнаружен потенциально вредный компонент – триклозан. Это антибактериальное и противогрибковое средство, которое часто применяют при производстве косметики и бытовой химии: его можно встретить в составе зубной пасты, стиральных порошков, шампуней, гелей для душа, моющих и чистящих средств, а также антибактериального мыла.

Видео дня

Триклозан считается злейшим врагом бактерий и грибков, но многие исследования указывают на его опасность. К примеру, триклозан может нарушать работу гормональной системы, повышать устойчивость организма к антибиотикам и серьезно ослаблять иммунитет. А соединяясь с водой из-под крана, триклозан вступает в реакцию с содержащимся в ней хлором, образуя токсичные вещества – диоксиды. Они способны всасываться в кровь и отравлять организм изнутри, утверждают ученые.

Как же правильно подбирать мыло, чтобы оно было не только эффективным, но и безопасным? На что обращать внимание в составе? И, конечно, самый насущный вопрос: как часто и как долго все-таки необходимо мыть руки? Об этом мы поговорили с кандидатом медицинских наук, well-being & beauty экспертом Александрой Чистяковой.

«Мыла относятся к классу поверхностно-активных веществ (сокращенно ПАВ). Это соли жирных кислот, имеющие слабо-щелочную реакцию, вступающие в реакцию с водой. Важным аспектом является то, что мыла работают только в контакте с водой. Это означает, что их эффективность полностью зависит от качества их мылкости и пены, – говорит специалист. – Считается, что намыливать руки в проточной воде надо не менее 30 секунд. Чем дольше мыло контактирует с липидами микроорганизмов на руках, тем выше вероятность, что человек их смоет. То же самое касается и липидной оболочки любого вируса».

Однако и усердствовать не стоит: у нашей кожи также есть липидный слой, поэтому слишком частое мытье рук может вызывать сухость. Чтобы избежать этого, многие производители добавляют в мыло смягчающие и увлажняющие компоненты. По словам Чистяковой, в среднем в течение дня человек моет руки не менее шести раз – перед приемом пищи и после посещения общественных мест (туалеты, транспорт, контакт с поручнями и дверными ручками и т.д.).

Теперь разберемся, как выбрать качественное мыло. «Хорошее мыло при визуальном осмотре должно быть однородным, без трещин, не липким. На упаковке не должно быть подтеков, – отмечает Александра Чистякова. – Чаще всего в качестве мыльной основы мыло содержит растительные и животные жиры, глицерин, косметические масла (чаще пальмовое или кокосовое).

Если в мыле есть животные жиры то должны быть и консерванты. Из природных компонентов могут быть экстракты трав, зерен и т.п. Из синтетических – ПАВы, красители, отдушки, стабилизаторы. Именно за счет этих компонентов мыло может сушить кожу, вплоть до раздражения и аллергических реакций. Тем, кто склонен к аллергии, лучше выбирать детское мыло».

В косметическом мыле, в отличие, например, от хозяйственного, будет больше глицерина, может присутствовать ланолин (животный воск, получаемый при вываривании овечьей шерсти). Такое мыло предназначено для частого использования. Жидкое мыло, также чаще косметическое, содержит ПАВы, которые не сушат кожу. Обычно pH жидкого мыла близок к нейтральному, подчеркивает специалист.