Какие продукты помогут избежать приступов мигрени

На приступы мигрени жалуются более одного миллиарда человек ежегодно. Обременительный недуг является одним из наиболее распространенных неврологических расстройств современности.

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Результаты ряда исследований показывают, что продукты питания и содержащиеся в них элементы могут влиять на возбудимость нервных клеток. "Рамблер" расскажет, употребление какой еды и напитков способно уменьшить частоту приступов головной боли и даже предотвратить их.

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Продукты, богатые магнием – например, листовая зелень, авокадо и тунец. Элемент способен облегчить приступы – он помогает справляться с беспокойством, стрессом и нервозностью.

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Омега-3. Исследования свидетельствуют о том, что жирные кислоты восстанавливают клетки мозга, активизируют его работу, повышают настроение. В числе рекомендуемых продуктов: скумбрия, лосось, различные семена и бобовые.

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Кето-продукты – морепродукты, овощи без содержания крахмала, яйца. Однако снижение количества углеводов подойдет не всем, поэтому перед началом диеты необходимо проконсультироваться с врачом.

Национальный фонд головной боли также предлагает попробовать диету с низким содержанием тирамина. Он повышает кровяное давление, влияет на процессы возбуждения и торможения в нервной системе.