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Какие продукты помогут избежать приступов мигрени

На приступы мигрени жалуются более одного миллиарда человек ежегодно. Обременительный недуг является одним из наиболее распространенных неврологических расстройств современности.

Какие продукты помогут избежать приступов мигрени
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Результаты ряда исследований показывают, что продукты питания и содержащиеся в них элементы могут влиять на возбудимость нервных клеток. "Рамблер" расскажет, употребление какой еды и напитков способно уменьшить частоту приступов головной боли и даже предотвратить их.

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Продукты, богатые магнием – например, листовая зелень, авокадо и тунец. Элемент способен облегчить приступы – он помогает справляться с беспокойством, стрессом и нервозностью.

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Омега-3. Исследования свидетельствуют о том, что жирные кислоты восстанавливают клетки мозга, активизируют его работу, повышают настроение. В числе рекомендуемых продуктов: скумбрия, лосось, различные семена и бобовые.

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Кето-продукты – морепродукты, овощи без содержания крахмала, яйца. Однако снижение количества углеводов подойдет не всем, поэтому перед началом диеты необходимо проконсультироваться с врачом.

Национальный фонд головной боли также предлагает попробовать диету с низким содержанием тирамина. Он повышает кровяное давление, влияет на процессы возбуждения и торможения в нервной системе.

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