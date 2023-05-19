$80.04-0.7386.50-1.08

Какие продукты опасны для людей с аллергией на пыльцу

Человек с аллергией на пыльцу может начать реагировать на ряд продуктов питания. Об этом сообщил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Какие продукты опасны для людей с аллергией на пыльцу
© Вечерняя Москва

По словам медика, некоторые продукты содержат органические соединения, близкие по структуре к аллергенам пыльцы.

— В состав разных растений могут входить похожие по структуре белки. При поллинозе триггером служит пыльца, а дальше это переходит уже в пищевую аллергию, — пояснил врач.

В частности, яблоки могут вызывать патологическую реакцию у людей, которые чувствительны к пыльце березы, а подсолнечное масло — у пациентов с аллергией на полынь, отметил Болибок.

— Самая частая перекрестная аллергия — это пыльца березы и яблоки или персики. При аллергии на пыльцу злаковых трав, тимофеевки или костера, часто бывает перекрестная реакция на злаковые продукты, например ячменное пиво. С реакцией на полынь часто сочетается перекрестная аллергия на семена подсолнечника и подсолнечное масло, — сообщил врач в интервью радио Sputnik.

По его словам, перекрестная аллергия необязательно возникает у всех пациентов. Реакция людей на продукты, химический состав которых напоминает пыльцу, индивидуальна, добавил он.

Болибок отметил, что для лечения аллергии нужно выяснить, какое вещество является ее причиной, а какое вызывает перекрестную реакцию. Сделать это можно с помощью молекулярной диагностики.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий