Названа опасность бактерицидного мыла для кожи

Согласно последнему исследованию Роскачества, 25% мыла в России оказалось неэффективным против бактерий. Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, насколько эффективно мыло в борьбе с бактериями и нужно ли на самом деле стремиться постоянно мыть руки.

© Слово и Дело

По данным Роскачества, 25% жидкого антибактериального мыла неэффективно против четырех штаммов бактерий. Такое мыло содержит довольно агрессивные соединения, которые не только очищают кожу, но и смывают естественный защитный барьерный слой.

Видео дня

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в комментарии для «Слово и Дело» отметила, что не следует использовать бактерицидное мыло на ежедневной основе. По словам эксперта, после использования такого мыла с кожи смывается кислотная мантия, а из рогового слоя вымывается жировой слой, из-за которого кожа быстро сушится и стареет.

«В антибактериальное мыло добавляют соединение триклозан, которое обладает бактерицидным действием. Свою функцию оно выполняет, но выполняет так, что при частом применении могут возникнуть серьезные проблемы. Дело в том, что обычное мыло, которые вы используете повседневно, вообще не должно смывать или убивать бактерии», — отмечает врач.

По словам дерматолога, главная задача мыла — это механически смывать кожное сало и грязь, но не бактерии. Обычное мыло не должно обладать бактерицидным или бактериостатическим действием. На коже имеется нормальная флора, которая выполняет защитную, барьерную функцию и необходима так же, как бактерии в кишечнике.

Мытье рук «до скрипа» вымывает защитный слой, а кожа становится прекрасным местом для размножения патогенов. Именно поэтому частое мытье рук с мылом может привести к сухости, нарушению барьерных свойств, аллергии и другим неприятным последствиям.

«Опасных патогенов, которые нужно убивать, на самом деле не так много. А в большинстве своем на коже живут полезные бактерии, которые нужно сохранять. Не нужно стараться смыть кислотную мантию, которую вырабатывает секрет сальных потовых желез. Они окисляют кожу и моделируют многие процессы — в частности, влияют на регенерацию и сокращают воспаления», — отмечает врач.

Ирина Скорогудаева призвала сократить использование мыла и других очищающих средств с использованием ПАВ — поверхностно-активных веществ. Простой воды достаточно, чтобы смыть повседневные загрязнения кожи, а мыло нужно применять только в тех случаях, когда кожа действительно загрязнена.

«Перестаньте использовать влажные салфетки, сократите использование мыла и мойте посуду только в перчатках. ПАВы — это очень плохо для кожи. Степень чистоты должна быть разумной», — заключила врач.