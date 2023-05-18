Врач рассказал, как легко бросить курить

Чтобы избавиться от никотиновой зависимости, нужно подойти к этому вопросу осознанно. Несколько действенных способов легко бросить курить перечислил врач-психиатр, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Николай Назарьев.

«В этом вопросе главное – желание и сила воли. Можно применять любые средства, действия, но без конкретной установки на отказ от курения они окажутся бесполезными», – отметил специалист.

Он рекомендует сказать себе «Я бросаю курить». И в этом случае осознать свое решение. Назарьев напомнил, какие последствия и заболевания могут развиться в процессе курения, и призвал россиян задуматься о своем здоровье, передает «Мослента».