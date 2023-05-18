Почему длительное отсутствие зуба опасно для организма

Удаление или выпадение зуба без последующей имплантации может негативно повлиять на пищеварительную систему и привести к асимметрии лица. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, нутрициолог Ольга Народовская.

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По ее словам если во рту нет всех зубов, перегружается ферментативная система желудка. Из-за этого возникает дефицит питательных веществ, рассказала врач.

Пережевывание пищи на стороне, где все зубы целы, не станет решением проблемы.

"Так вы будете перегружать одну часть, из-за чего как минимум происходит асимметрия лица", – подчеркнула Народовская в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, участок без зуба начинает затягиваться, что приводит к уменьшению костной ткани. Возникает риск провисания кожи, раннего старения, нарушения дикции, добавила врач.

"Если выпал зуб, нужно сразу обратиться к стоматологу и по его показаниям ставить имплантат", – рекомендовала специалист.

При этом важно не только количество зубов, но и то, как они смыкаются между собой. Неправильный прикус влияет на здоровье позвоночника в целом и шейного отдела в частности. Проблемы с прикусом могут привести и к частой головной боли.