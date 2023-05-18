$80.76+0.7887.57+0.41

Почему длительное отсутствие зуба опасно для организма

Удаление или выпадение зуба без последующей имплантации может негативно повлиять на пищеварительную систему и привести к асимметрии лица. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, нутрициолог Ольга Народовская.

Почему длительное отсутствие зуба опасно для организма
© Сетевое издание m24.ru

По ее словам если во рту нет всех зубов, перегружается ферментативная система желудка. Из-за этого возникает дефицит питательных веществ, рассказала врач.

Пережевывание пищи на стороне, где все зубы целы, не станет решением проблемы.

"Так вы будете перегружать одну часть, из-за чего как минимум происходит асимметрия лица", – подчеркнула Народовская в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, участок без зуба начинает затягиваться, что приводит к уменьшению костной ткани. Возникает риск провисания кожи, раннего старения, нарушения дикции, добавила врач.

"Если выпал зуб, нужно сразу обратиться к стоматологу и по его показаниям ставить имплантат", – рекомендовала специалист.

При этом важно не только количество зубов, но и то, как они смыкаются между собой. Неправильный прикус влияет на здоровье позвоночника в целом и шейного отдела в частности. Проблемы с прикусом могут привести и к частой головной боли.

Тех, кто исправляет проблему у ортодонта, неприятные симптомы беспокоят значительно реже, отметила терапевт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий