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Иглоукалывание ушей шариками помогает сбросить вес

Японские медики, входящие в Европейскую ассоциацию по изучению ожирения, установили: иглоукалывание ушей с использованием металлических шариков в сочетании с диетой приводит к снижению веса, индекса массы тела и уменьшению жировых отложений на талии.

Иглоукалывание ушей шариками помогает сбросить вес
© Газета.Ru

Результаты их исследования были представлены на Европейском конгрессе по ожирению.

По словам авторов, использование шариков вместо игл делает процедуру более доступной, так как не требует специальных навыков. Шарики прикреплены к шести точкам на ухе и стимулируют нервы и органы, регулирующие аппетит, насыщение и голод.

В исследовании приняли участие 81 мужчина – все страдали от лишнего веса. В начале эксперимента ученые замерили их вес, ИМТ и размер талии. В течение трех месяцев все добровольцы носили шарики на ушах, которые удерживались на месте с помощью хирургической ленты. Таким образом участники постоянно получали равномерное давление на каждую из шести точек акупунктуры.

Шарики менялись два раза в неделю во время посещений больницы.

Участники также придерживались правильного питания и вели дневник.

В конце исследования добровольцы потеряли в среднем 10,4 см в окружности талии (со среднего значения 98,4 см в начале исследования до 88 см) и 4% общего жира в организме.

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