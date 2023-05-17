Иглоукалывание ушей шариками помогает сбросить вес
Японские медики, входящие в Европейскую ассоциацию по изучению ожирения, установили: иглоукалывание ушей с использованием металлических шариков в сочетании с диетой приводит к снижению веса, индекса массы тела и уменьшению жировых отложений на талии.
Результаты их исследования были представлены на Европейском конгрессе по ожирению.
По словам авторов, использование шариков вместо игл делает процедуру более доступной, так как не требует специальных навыков. Шарики прикреплены к шести точкам на ухе и стимулируют нервы и органы, регулирующие аппетит, насыщение и голод.
В исследовании приняли участие 81 мужчина – все страдали от лишнего веса. В начале эксперимента ученые замерили их вес, ИМТ и размер талии. В течение трех месяцев все добровольцы носили шарики на ушах, которые удерживались на месте с помощью хирургической ленты. Таким образом участники постоянно получали равномерное давление на каждую из шести точек акупунктуры.
Шарики менялись два раза в неделю во время посещений больницы.
Участники также придерживались правильного питания и вели дневник.
В конце исследования добровольцы потеряли в среднем 10,4 см в окружности талии (со среднего значения 98,4 см в начале исследования до 88 см) и 4% общего жира в организме.