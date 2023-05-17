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Нарколог назвал опасности пивного алкоголизма

Нарколог назвал опасности пивного алкоголизма
© Ferra.ru

Пиво, глубоко укоренившееся во многих культурах, имеет скрытую опасность, которая часто остается незамеченной: формирование полноценной алкогольной зависимости. Об этом сообщает нарколог Даниил Петров в беседе с «Лентой.ру».

Хотя научного термина «пивной алкоголизм» не существует, общественное восприятие пива как слабоалкогольного напитка и его широкая доступность способствуют развитию привыкания.

Петров объяснил, что ритуалы, связанные с употреблением пива, такие как просмотр спортивных соревнований или общение с друзьями, стирают грань между обычным удовольствием и зависимостью. Пивная зависимость развивается по той же схеме, что и другие формы алкоголизма, начиная с психологической зависимости, которая постепенно требует увеличения потребления. То, что может начаться с пары бутылок по выходным, может быстро перерасти в ежедневную необходимость.

Врач подчеркнул, что пивная зависимость часто приводит к повышенному потреблению алкоголя, эквивалентному примерно 300 граммам крепкого алкоголя. Кроме того, чрезмерное потребление пива может иметь различные негативные последствия, включая гормональный дисбаланс, увеличение веса и связанные с этим проблемы со здоровьем.

Лечение пивного алкоголизма требует детоксикации и реабилитации, как и обычная алкогольная зависимость. Петров призывает к раннему вмешательству, поскольку игнорирование проблемы может привести к длительным когнитивным нарушениям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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