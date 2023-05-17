Холодная вода в жару увеличивает риск сердечного приступа
Прохладные напитки срабатывают как триггер фатальных сердечных аритмий.
Врач-кардиолог Анна Панова предупредила, что употребление холодных напитков в жаркую погоду может спровоцировать фатальные сердечные аритмии у пациентов, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Людям с уже имеющимися проблемами сердца особенно опасно пить слишком холодную воду в жару, так как это может спровоцировать сердечную аритмию, а также вызвать спазм сосудов, способный привести к инфаркту», - сказала врач, её слова цитирует MedikForum.
Внезапное и значительное охлаждение организма даёт резкую спастическую реакцию у сердечников в течение нескольких секунд.