Холодная вода в жару увеличивает риск сердечного приступа

«Людям с уже имеющимися проблемами сердца особенно опасно пить слишком холодную воду в жару, так как это может спровоцировать сердечную аритмию, а также вызвать спазм сосудов, способный привести к инфаркту», - сказала врач, её слова цитирует MedikForum.