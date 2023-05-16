Эксперт назвал лучшие продукты, которые защитят от деменции

Врач отметил, что один вид овощей особенно эффективен, если вы хотите поддержать здоровье мозга и сохранить его молодым.

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Деменция возникает из-за повреждения или потери нервных клеток и связей между ними в головном мозге. По словам доктора Ширин Кассам, здоровая диета является одним из лучших средств защиты, благодаря которому вы можете защитить мозг от повреждений.

Лучшими продуктами для здоровья мозга считаются ярко окрашенные овощи и фрукты. Причём овощи даже важнее в этом плане, чем фрукты. Особенно эффективна листовая зелень. Также хорошо от снижения когнитивных функций защищают ягоды.

Также в исследовании, опубликованном в The Journal of Nutrition, подчёркивается важность употребления в молодом возрасте овощей и фруктов для защиты от снижения когнитивных функций в дальнейшем. После изучения здоровья более 3 тысяч человек учёные обнаружили, что те, кто потреблял больше фруктов и овощей в молодости, имели в более старшем возрасте лучшие когнитивные функции. И сильнее на это влияло именно потребление овощей: красных, жёлтых, оранжевых.

Также в положительном влиянии этих продуктов на здоровье мозга играет роль клетчатка. Она полезна для кишечных бактерий, которые могут снизить воспаление (это один из факторов, ухудшающих работу мозга).

В ходе исследования, опубликованного в Neurology, выяснилось также, что листовая зелень может омолодить мозг на почти 19 лет. Такой эффект был у участников, которые в неделю ели семь или больше порций листовых овощей.