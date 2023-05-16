Как улучшить слух с помощью нескольких простых приемов

Люди начинают терять слух с 20 лет в результате естественного процесса, известного как пресбиакузис. Этот процесс происходит постепенно и усиливается с 50 лет.

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Есть несколько признаков, по которым мы можем определить, что слух становится слабее: увеличиваем громкость радио или телевизора, просим повторить отдельные слова или всю фразу более четко и др.

Вот несколько простых практических советов, которые помогут улучшить слух:

Избегайте резких звуков, если слушаете музыку в наушниках

Говорите четко, не повышая голоса.

Регулярно занимайтесь спортом или гуляйте не менее 30 минут в день.

Соблюдайте здоровую и сбалансированную диету.

Разговор лицом к лицу облегчит общение, поскольку при необходимости мы сможем читать по губам.

Используйте беруши или средства защиты органов слуха при посещении концертов, спортивных мероприятий или любых других мероприятий, связанных с громким шумом.

Как улучшить слух с помощью питания

Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты всегда приносит пользу нашему организму и влияет на качество жизни. Некоторые продукты могут помочь нам улучшить физическую работоспособность, зрение, память или даже слух:

Витамин С может помочь нам улучшить слух.

Витамин А улучшает работу нашего внутреннего уха.

Витамин В стимулирует образование новых клеток внутреннего уха.

Витамин B12 благотворно влияет на иммунную систему.

Витамин Е предотвращает потерю слуха.

Калий замедляет симптомы, связанные с потерей слуха.

Омега-3 с противовоспалительными свойствами улучшает кровообращение в ухе.

Цинк помогает нашему уху оставаться здоровым.

Помня о питательных веществах, полезных для здоровья нашего слуха, ниже мы приводим список продуктов, полезных для слуха:

Шоколад;

Миндаль;

Рыба;

Бобовые;

Сливы;

Изюм;

Клубника;

Дрожжи;

Апельсины;

Лимоны;

Лайм;

Молоко;

Сыр;

Йогурт;

Овощи.