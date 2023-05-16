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Как улучшить слух с помощью нескольких простых приемов

Люди начинают терять слух с 20 лет в результате естественного процесса, известного как пресбиакузис. Этот процесс происходит постепенно и усиливается с 50 лет.

Как улучшить слух с помощью нескольких простых приемов
© Inc-News

Есть несколько признаков, по которым мы можем определить, что слух становится слабее: увеличиваем громкость радио или телевизора, просим повторить отдельные слова или всю фразу более четко и др.

Вот несколько простых практических советов, которые помогут улучшить слух:

  • Избегайте резких звуков, если слушаете музыку в наушниках
  • Говорите четко, не повышая голоса.
  • Регулярно занимайтесь спортом или гуляйте не менее 30 минут в день.
  • Соблюдайте здоровую и сбалансированную диету.
  • Разговор лицом к лицу облегчит общение, поскольку при необходимости мы сможем читать по губам.
  • Используйте беруши или средства защиты органов слуха при посещении концертов, спортивных мероприятий или любых других мероприятий, связанных с громким шумом.

Как улучшить слух с помощью питания

Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты всегда приносит пользу нашему организму и влияет на качество жизни. Некоторые продукты могут помочь нам улучшить физическую работоспособность, зрение, память или даже слух:

  • Витамин С может помочь нам улучшить слух.
  • Витамин А улучшает работу нашего внутреннего уха.
  • Витамин В стимулирует образование новых клеток внутреннего уха.
  • Витамин B12 благотворно влияет на иммунную систему.
  • Витамин Е предотвращает потерю слуха.
  • Калий замедляет симптомы, связанные с потерей слуха.
  • Омега-3 с противовоспалительными свойствами улучшает кровообращение в ухе.
  • Цинк помогает нашему уху оставаться здоровым.

Помня о питательных веществах, полезных для здоровья нашего слуха, ниже мы приводим список продуктов, полезных для слуха:

  • Шоколад;
  • Миндаль;
  • Рыба;
  • Бобовые;
  • Сливы;
  • Изюм;
  • Клубника;
  • Дрожжи;
  • Апельсины;
  • Лимоны;
  • Лайм;
  • Молоко;
  • Сыр;
  • Йогурт;
  • Овощи.

Потеря слуха может привести, в частности, к таким заболеваниям, как глухота или тугоухость. По этой причине важно регулярно обращаться к врачу-специалисту, чтобы на ранних стадиях выявить любую патологию.

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