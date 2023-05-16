Как улучшить слух с помощью нескольких простых приемов
Люди начинают терять слух с 20 лет в результате естественного процесса, известного как пресбиакузис. Этот процесс происходит постепенно и усиливается с 50 лет.
Есть несколько признаков, по которым мы можем определить, что слух становится слабее: увеличиваем громкость радио или телевизора, просим повторить отдельные слова или всю фразу более четко и др.
Вот несколько простых практических советов, которые помогут улучшить слух:
- Избегайте резких звуков, если слушаете музыку в наушниках
- Говорите четко, не повышая голоса.
- Регулярно занимайтесь спортом или гуляйте не менее 30 минут в день.
- Соблюдайте здоровую и сбалансированную диету.
- Разговор лицом к лицу облегчит общение, поскольку при необходимости мы сможем читать по губам.
- Используйте беруши или средства защиты органов слуха при посещении концертов, спортивных мероприятий или любых других мероприятий, связанных с громким шумом.
Как улучшить слух с помощью питания
Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты всегда приносит пользу нашему организму и влияет на качество жизни. Некоторые продукты могут помочь нам улучшить физическую работоспособность, зрение, память или даже слух:
- Витамин С может помочь нам улучшить слух.
- Витамин А улучшает работу нашего внутреннего уха.
- Витамин В стимулирует образование новых клеток внутреннего уха.
- Витамин B12 благотворно влияет на иммунную систему.
- Витамин Е предотвращает потерю слуха.
- Калий замедляет симптомы, связанные с потерей слуха.
- Омега-3 с противовоспалительными свойствами улучшает кровообращение в ухе.
- Цинк помогает нашему уху оставаться здоровым.
Помня о питательных веществах, полезных для здоровья нашего слуха, ниже мы приводим список продуктов, полезных для слуха:
- Шоколад;
- Миндаль;
- Рыба;
- Бобовые;
- Сливы;
- Изюм;
- Клубника;
- Дрожжи;
- Апельсины;
- Лимоны;
- Лайм;
- Молоко;
- Сыр;
- Йогурт;
- Овощи.
Потеря слуха может привести, в частности, к таким заболеваниям, как глухота или тугоухость. По этой причине важно регулярно обращаться к врачу-специалисту, чтобы на ранних стадиях выявить любую патологию.