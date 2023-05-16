Врач дал советы людям серебряного возраста на весну и лето

Врач-гериатр рассказал, как людям серебряного возраста улучшить общее состояние весной и летом, а также как сохранить молодость мозга.

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По словам руководителя Самарского областного гериатрического центра Петра Романчука, важно обратить внимание на несколько составляющих.

В первую очередь, это физическая активность. Так, людям в возрасте на даче нужно работать на участке дозированно, делая перерыв на отдых каждые 15-30 минут. Если трудовая активность влияет на артериальное давление и пульс, то нужно срочно прекратить деятельность.

Также медик рекомендует обратить внимание на питание и соблюдать врачебные советы по диетическому и лечебному питанию. Если резко поменять питание и начать есть шашлык, то это может привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Сон не менее важен для людей серебряного возраста. Врач уточняет, что многократный дневной сон может привести к нарушению суточных ритмов сна и бодрствования, в результате к инсомнии, в том числе и хронической. А во время полноценного и качественного ночного сна мозг очищается от различных токсинов и белковых фрагментов, приводящих к болезни Альцгеймера.

Вместо дачи гериатр рекомендует сходить в музеи и библиотеки. Поход в такие места с внуками удвоит пользу от использованного времени. Уточняется, что мозг постоянно нуждается в поступлении именно новой информации, а не в перечитывании старой художественной литературы.