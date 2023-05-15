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Эксперты рассказали, для каких людей употребление шампиньонов может быть опасно

Sport24.ru пишет, что в шампиньонах содержится 4,3 г белков, 1 г жиров и 0,1 г углеводов. Калорийность 100 граммов составляет 27 ккал.

Эксперты рассказали, для каких людей употребление шампиньонов может быть опасно
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В таких грибах есть железо и цинк, йод, кальций, рубидий, фосфор и олово, витамины В1, В2, В6, В12, а также Е и D.

Считается, что шампиньоны могут продлить молодость, замедлить образование морщин и улучшить состояние кожи.

Аргинин в составе грибов благотворно влияет на умственные способности человека.

Шампиньоны обладают антибактериальной и противоопухолевой активностью. Продукт снижает риск заболевания атеросклерозом, уменьшает уровень холестерина.

Однако шампиньоны могут нанести вред человеческому организму. Такие грибы способны накапливать вредные тяжёлые металлы.

Также в грибах есть хитин, который трудно переваривается в желудке. Шампиньоны нельзя есть в больших количествах.

Нельзя грибы детям до 7 лет, людям с заболеваниями ЖКТ, тем, у кого есть печёночная и почечная недостаточность, беременным и кормящим, людям с аллергией.

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