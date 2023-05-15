В современной спешке далеко не всегда удается найти время на полноценный фитнес. И все же физическая нагрузка нам всем необходима, и простая прогулка вечером может стать отличной заменой спорту. Мы пообщались со специалистом, который рассказал, что вам может дать спокойная ходьба. Вы готовы изменить свою жизнь буквально за месяц?

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Вы станете позитивнее

Невероятно, но факт — ежедневная прогулка помогает поднять настроение. Даже 20 минут в день на свежем воздухе способны зарядить позитивом. Специалисты уверяют, что долгое нахождение в одном положении, а тем более, когда вы целый день проводите в душном офисе, крайне отрицательно сказывается на только на работе всех систем организма, но также на эмоциональном состоянии. Если чувствуете, что сил не хватает даже на будничные дела, введите в привычку прогулку перед сном или же потратьте чуть больше времени на дорогу с работы, отказавшись от транспорта в пользу лишни× 15 минут на свежем воздухе. Чем больше вы заряжены позитивом, тем больший прилив сил и вдохновения вы начнете ощущать.

Вы будете более гибкой

Во время неспешной прогулки пульс учащается до 100 ударов в минуту (примерно). Такой разгон крови позволяет снабжать необходимыми элементами все органы и суставы, да и в целом в организме не будет застоев лимфы и других жидкостей. Мышцы разогреваются и медленно, но верно прокачиваются, что не может не сказаться на фигуре положительным образом. Согласитесь, неплохая альтернатива пилатесу.

Вы будете худеть активнее