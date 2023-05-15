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3 плюса обычной ходьбы — ваша жизнь изменится за месяц

В современной спешке далеко не всегда удается найти время на полноценный фитнес. И все же физическая нагрузка нам всем необходима, и простая прогулка вечером может стать отличной заменой спорту. Мы пообщались со специалистом, который рассказал, что вам может дать спокойная ходьба. Вы готовы изменить свою жизнь буквально за месяц?

3 плюса обычной ходьбы — ваша жизнь изменится за месяц
© 0WomanHit.ru - МК

Вы станете позитивнее

Невероятно, но факт — ежедневная прогулка помогает поднять настроение. Даже 20 минут в день на свежем воздухе способны зарядить позитивом. Специалисты уверяют, что долгое нахождение в одном положении, а тем более, когда вы целый день проводите в душном офисе, крайне отрицательно сказывается на только на работе всех систем организма, но также на эмоциональном состоянии. Если чувствуете, что сил не хватает даже на будничные дела, введите в привычку прогулку перед сном или же потратьте чуть больше времени на дорогу с работы, отказавшись от транспорта в пользу лишни× 15 минут на свежем воздухе. Чем больше вы заряжены позитивом, тем больший прилив сил и вдохновения вы начнете ощущать.

Вы будете более гибкой

Во время неспешной прогулки пульс учащается до 100 ударов в минуту (примерно). Такой разгон крови позволяет снабжать необходимыми элементами все органы и суставы, да и в целом в организме не будет застоев лимфы и других жидкостей. Мышцы разогреваются и медленно, но верно прокачиваются, что не может не сказаться на фигуре положительным образом. Согласитесь, неплохая альтернатива пилатесу.

Вы будете худеть активнее

Да, сбросить заметное количество килограммов за месяц без активного спорта трудно, однако, чем больше времени вы будете проводить на ногах, тем больше ваши мышцы будут привыкать находиться в постоянном тонусе, уйдет дряблость кожи, а все линии и изгибы станут более изящными. Для большего эффекта добавьте к прогулкам утреннюю зарядку с небольшим весом.

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