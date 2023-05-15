Как справиться с ранним старением

Врач-терапевт Олеся Обанина рассказала, как справиться с преждевременным старением. Об этом пишет «Почему болит».

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Замедлить увядание клеток можно, если своевременно обращаться к дерматологу. Средства защиты от солнца и отказ от посещения соляриев замедляют старение кожи и помогают предотвратить рак.

Также отложить увядание можно с помощью борьбы с гликацией — неферментативной реакцией связывания глюкозы и белков, которая приводит к образованию токсичных соединений. Она может стать причиной болезни Альцгеймера и сахарного диабета.

«Продукты гликации способны накапливаться в коже, быть биомаркером преждевременного старения, сигналом неблагополучия во внутренних органах», — рассказала Обанина.

Борьба с аксидативным стрессом (повреждением клетки в результате окисления) — тоже важный элемент сохранения молодости.

«Сбой механизмов апоптоза, внутреннего уничтожения плохих клеток во взаимосвязи с хроническим воспалением приводит к риску карценогенеза», — отметила врач.