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Как справиться с ранним старением

Врач-терапевт Олеся Обанина рассказала, как справиться с преждевременным старением. Об этом пишет «Почему болит».

Как справиться с ранним старением
© Клопс.Ru

Замедлить увядание клеток можно, если своевременно обращаться к дерматологу. Средства защиты от солнца и отказ от посещения соляриев замедляют старение кожи и помогают предотвратить рак.

Также отложить увядание можно с помощью борьбы с гликацией — неферментативной реакцией связывания глюкозы и белков, которая приводит к образованию токсичных соединений. Она может стать причиной болезни Альцгеймера и сахарного диабета.

«Продукты гликации способны накапливаться в коже, быть биомаркером преждевременного старения, сигналом неблагополучия во внутренних органах», — рассказала Обанина.

Борьба с аксидативным стрессом (повреждением клетки в результате окисления) — тоже важный элемент сохранения молодости.

«Сбой механизмов апоптоза, внутреннего уничтожения плохих клеток во взаимосвязи с хроническим воспалением приводит к риску карценогенеза», — отметила врач.

Также терапевт подчеркнула, что раз в год необходимо проходить комплексное обследование. Поможет в борьбе с возрастом и приём атиоксидантов (ферментных и витамина С, Е, А), растительных препаратов, а также употребление специй и БАД.

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