3 неочевидные услуги, которые можно получить по ОМС

Каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Обычно под бесплатной медициной мы подразумеваем вызов скорой или поход в поликлиннику. На самом деле список услуг гораздо шире больше, среди них есть дорогие и не слишком очевидные. "Рамблер" расскажет о трех из них.

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Получить необычную услугу можно по направлению от вашего лечащего врача или по квоте — когда государство выделяет деньги на дорогое лечение.

Лечение у психотерапевта

Просто позвоните в поликлинику или ПНД и запишитесь на прием. Врач проведет консультацию, при необходимости выпишет антидепрессанты или предложит постоянные встречи. Консультацию и лечение у психотерапевта по полису ОМС можно получить в поликлинике или ПНД по месту жительства. Многие люди используют этот метод, так как цена прием у частного психолога может доходить до 10 000 рублей. Атмосфера государственной ПНД может пугать, однако здесь решает человеческий фактор. Часто в государственных клиниках работают настоящие специалисты.

Партнерские роды

Муж или другой близкий родственник имеет право присутствовать на родах, если в роддоме есть отдельная родовая палата, а у сопровождающего нет инфекционных заболеваний. Реализовать задумку можно в любом государственном роддоме.

Заранее договариваться о госпитализации необязательно. Достаточно приехать в роддом в день родов с полисом, паспортом, обменной картой и заявлением на имя главврача о том, что хотите рожать вместе с партнером.

Массаж

Массаж считается лечебным средством и входит в программу госгарантий как профилактика заболеваний, реабилитация после болезней и травм и паллиативная помощь. Сессия бесплатного массажа будет гораздо короче, чем платного — до получаса, и все равно вы получите облегчение.