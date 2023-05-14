3 неочевидные услуги, которые можно получить по ОМС
Каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Обычно под бесплатной медициной мы подразумеваем вызов скорой или поход в поликлиннику. На самом деле список услуг гораздо шире больше, среди них есть дорогие и не слишком очевидные. "Рамблер" расскажет о трех из них.
Получить необычную услугу можно по направлению от вашего лечащего врача или по квоте — когда государство выделяет деньги на дорогое лечение.
Лечение у психотерапевта
- Просто позвоните в поликлинику или ПНД и запишитесь на прием. Врач проведет консультацию, при необходимости выпишет антидепрессанты или предложит постоянные встречи.
Партнерские роды
Муж или другой близкий родственник имеет право присутствовать на родах, если в роддоме есть отдельная родовая палата, а у сопровождающего нет инфекционных заболеваний. Реализовать задумку можно в любом государственном роддоме.
- Заранее договариваться о госпитализации необязательно. Достаточно приехать в роддом в день родов с полисом, паспортом, обменной картой и заявлением на имя главврача о том, что хотите рожать вместе с партнером.
Массаж
Массаж считается лечебным средством и входит в программу госгарантий как профилактика заболеваний, реабилитация после болезней и травм и паллиативная помощь. Сессия бесплатного массажа будет гораздо короче, чем платного — до получаса, и все равно вы получите облегчение.
- Возьмите направление у врача, у которого сейчас проходите лечение.