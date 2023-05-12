Профилактика рака шейки матки: рекомендации врача

По ее словам, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает инфекцию, поражающую кожные покровы и слизистые оболочки. Причём эта инфекция может никак себя не проявлять в течение нескольких лет, однако потом из-за неё появляются различные заболевания.

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Врач отметила, что из-за ВПЧ могут развиться и онкологические заболевания. В настоящее время существует более 200 видов этого вируса. Некоторые из них приводят к поражению покровного эпителия и слизистых оболочек - кондиломы, папилломы и папилломатоз гортани. А другие вызывают онкозаболевания женских и мужских половых органов.

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Специалист подчеркнула, что людей с активной половой жизнью папиллома с одинаковой частотой поражает как мужчин, так и женщин. При этом у женщин последствия более серьезные. Например, эта инфекция - одна из основных причин развития рака шейки матки. В данном заболевании женской репродуктивной системы развивается злокачественная опухоль, которая прорастает из слизистой оболочки шейки матки. У женщин пик развития опухолей чаще всего происходит с 40 лет.

По мнению медика, женщинам важно проходить медосмотры, цитологический скрининг и вакцинацию. Алена Крестьянская пояснила:

- Регулярные профилактические осмотры у гинеколога рекомендуется проходить всем женщинам, даже если нет жалоб. Во время осмотра врач берет мазок для проведения цитологического исследования (ПАП-тест). В настоящее время это один из основных информативных методов диагностики рака шейки матки.

Отмечается, что первое цитологическое исследование нужно обязательно пройти в 21 год. А далее ходить на повтор - не реже 1 раза в 3 года, если результат был в норме.

Врач также перечислила основные меры профилактики заболевания. В первую очередь нужно:

- соблюдать личную гигиену женщинам;

- использовать барьерную контрацепцию, чтобы не заразиться инфекцией;

- вовремя лечить фоновые (предраковые) заболевания;

- вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от курения и алкоголя.