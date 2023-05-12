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Диетолог Дюваль перечислила полезные свойства ромашки

Ромашка – одно из самых известных лекарственных растений. Ее используют в медицине уже много веков, и она практически не имеет противопоказаний. Какими свойствами обладает цветок и как часто можно употреблять чаи и настои на нем, рассказала «ФедералПресс» диетолог, травница Анжелика Дюваль.

Диетолог Дюваль перечислила полезные свойства ромашки
© ФедералПресс

«Ромашка расслабляет и оказывает противовоспалительный и вяжущий эффекты, облегчает боли у женщин в период ПМС. Ее хорошо употреблять при первых симптомах застоя желчи, при загибе желчного пузыря, при недостаточности пищеварительных ферментов», – отметила специалист.

Также цветок активно используют в комплексной терапии для ускорения выздоровления после ОРЗ и ОРВИ. Он помогает восстановиться и после приема лекарств, негативно влияющих на желудок. Ромашковый чай, по словам Дюваль, можно пить регулярно без опасений, но не более двух чашек в день.

«Детям дают ромашку с первых дней жизни для снижения газообразования. Ее используют как настой для ванн от опрелостей и как натуральное противовоспалительное средство для полоскания рта и горла. Дозировка подбирается по возрасту и весу», – добавила травница.

А пожилым людям растение помогает улучшить сон. Для этого его принимают в виде теплого чая за полчаса до отдыха. Но диетолог напомнила, что гипотония с регулярными приступами резкого снижения давления является противопоказанием для ромашки.

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