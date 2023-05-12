Опаснее жирного и жареного: Врач назвал ошибку, из-за которой кишечник перестает работать
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, почему для нормальной работы кишечника недостаточно правильно питаться, ограничив жирное и жареное в рационе.
Как отметил врач в своем Telegram-канале, вопреки множеству стереотипов жирное и жареное на кишку почти не влияют.
"Потому что все, что мы едим, переваривается в верхних отделах пищеварительной системы, всасывается в верхних отделах кишечника", - отметил Вялов, подчеркув, что недостаточно просто получать жиры, белки и углеводы, чтобы кишечник работал как часы.
Одна из самых частных ошибок пациентов, которые испытывают трудности при походе в туалет - они пьют мало воды или вообще заменяют ее другими напитками.
"Кишечнику важна вода, минимум 1,5 литра в сутки. Если он воду не получит, то свое все равно заберет. Если не хотите запоров, пейте достаточно воды", - подчеркнул гастроэнтеролог.
Также специалист напомнил о важной роли бактерий в кишечнике. Они бывают условно хорошие и плохие.
"Микрофлора помогает нам переваривать пищу: овощи, фрукты, траву. А вот "плохиши" только вредят. И когда их становится больше, появляются газы, диарея, запор. Называется это дисбактериозом", - отметил доктор.
Бактериологический посев, анализ на дисбактериоз, ХМС по Осипову, 16S секвенирование бактериального генома - это способы проверить микробов в кишечнике, которые обычно назначают врачи. Важно понимать, из-за чего случился дисбактериоз. Необязательно дело в питании, он может быть спровоцирован и вирусами, приемом каких-то лекарств, подытожил гастроэнтеролог.