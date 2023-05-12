Соведущий Малышевой заявил о необходимости ревакцинации от кори

«По существующему протоколу, дети получают первую вакцину в 12 месяцев. Ревакцинация происходит в шесть лет. Потом до 35 лет надо сделать еще одну прививку. В промежутке от 35 до 50 лет ревакцинируются только люди определенных профессий, а именно: врачи, педагоги, работники социальной службы и социальных учреждений. После 55 лет новая ревакцинация нужна всем», — рассказал Продеус.