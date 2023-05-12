Соведущий Малышевой заявил о необходимости ревакцинации от кори
О необходимости ревакцинации от кори во взрослом возрасте заявил в новом выпуске программы «Жить здорово!» соведущий терапевта Елены Малышевой иммунолог Андрей Продеус. Он призвал россиян повторить прививку до 35 и после 55 лет.
«По существующему протоколу, дети получают первую вакцину в 12 месяцев. Ревакцинация происходит в шесть лет. Потом до 35 лет надо сделать еще одну прививку. В промежутке от 35 до 50 лет ревакцинируются только люди определенных профессий, а именно: врачи, педагоги, работники социальной службы и социальных учреждений. После 55 лет новая ревакцинация нужна всем», — рассказал Продеус.
Иммунолог подчеркнул, что вирус кори — один из самых заразных вирусов на планете Земля. Если больной человек, распространяющий вирус воздушно-капельным путем, встретится со здоровым, вероятность заражения здорового, невакцинированного, равна 100 процентам.
«Корь начинает проявляться как ОРЗ, потому что входные ворота инфекции — это ротоглотка. Первые симптомы кори — сыпь на небе и на внутренних сторонах щек и так называемые пятна Филатова-Коплика, представляющие собой мелкие беловато-серые точки, окруженные венчиком гиперемии», — объяснил врач.
Потом вирус начинает распространяться по организму и поражает сосуды, продолжил Продеус. Далее он проявляется на наружной части тела человека в виде сыпи на лице, шее и груди. После этого начинается поражение ладоней и ступней.
«Взрослые болеют тяжелее, чем дети, у них практически всегда присутствует осложнение бактериального характера, им приходится назначать антибиотики. В случае поражения головного мозга велика вероятность стать "овощем" — когда человек жив, но его мозг не работает. Довольно часто случаются и летальные исходы», — рассказал соведущий Малышевой.
Иммунолог подчеркнул: вакцина от кори — одна из самых хорошо переносимых вакцин, она бесплатна как для взрослых, так и для детей. Он призвал россиян беречь свое здоровье и делать прививки.