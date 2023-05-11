Как восстановить кишечник после приема антибиотиков

Врач-диетолог Лиза Афинская рассказала, как нужно питаться с пользой для кишечника, а также для восстановления после курса антибиотиков.

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Врач-диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале отметила, что прием антибиотиков может негативно повлиять на здоровье кишечника. После этого могут возникнуть проблемы с иммунитетом, добавила эксперт.

Восстановить кишечник можно только с помощью питания, подчеркнула Афинская. Она посоветовала употреблять кашу на завтрак, а также есть крупы на обед. Для этой цели подойдут гречка, овсянка, нут и другие бобовые.

Диетолог назвала другие полезные для кишечника продукты. В первую очередь Афинская отметила пользу полифенолов, которые содержатся в красных и фиолетовых продуктах. Кроме того, следует включить в рацион лук, бананы, какао, морковь, миндаль, черную смородину, цикорий и зеленый чай.