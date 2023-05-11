$76.69-0.1384.15-0.76

Как восстановить кишечник после приема антибиотиков

Врач-диетолог Лиза Афинская рассказала, как нужно питаться с пользой для кишечника, а также для восстановления после курса антибиотиков.

Как восстановить кишечник после приема антибиотиков
© runews24.ru

Врач-диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале отметила, что прием антибиотиков может негативно повлиять на здоровье кишечника. После этого могут возникнуть проблемы с иммунитетом, добавила эксперт.

Восстановить кишечник можно только с помощью питания, подчеркнула Афинская. Она посоветовала употреблять кашу на завтрак, а также есть крупы на обед. Для этой цели подойдут гречка, овсянка, нут и другие бобовые.

Диетолог назвала другие полезные для кишечника продукты. В первую очередь Афинская отметила пользу полифенолов, которые содержатся в красных и фиолетовых продуктах. Кроме того, следует включить в рацион лук, бананы, какао, морковь, миндаль, черную смородину, цикорий и зеленый чай.

При отсутствии противопоказаний нужно употреблять 2-3 порции пищи с пробиотиками: квашеную капусту, йогурт и кефир, добавила диетолог.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий