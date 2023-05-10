Как некоторые продукты вредят психике и что можно с этим сделать

Учёные всё чаще говорят о том, что пища, которую мы едим, может играть важную роль в том, как мы себя чувствуем. И некоторые продукты могут плохо сказаться на психическом здоровье.

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Известно, что в Великобритании 55% ежедневных калорий взрослых приходится на ультра-переработанные продукты, в США - 57%. Ещё больше таких продуктов и напитков потребляют дети.

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Но почему ультра-обработанная пища вредит мозга? При создании подобных продуктов полезные для мозга питательные вещества (витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатка, незаменимые жиры) теряются. А для того чтобы увеличить срок годности и улучшить вкусовые качества, в эти продукты добавляют сахара и жиры. Это всё может плохо повлиять на обмен веществ, уровень глюкозы в крови, здоровье мозга.

И чем больше в рационе человека ультра-обработанных продуктов, тем ниже у него ежедневное потребление питательных веществ.

В ходе одного французского исследования, в котором участвовали 26 тысяч человек, выяснилось, что спустя пять лет у людей была значительная связь между риском депрессии и потреблением ультра-обработанных продуктов. Другое исследование с участием 14 тысяч выпускников испанских университетов показало, что те, кто потреблял наибольшее количество ультра-обработанных продуктов, имели самый высокий риск развития депрессии.

В исследовании 2021 года, в котором приняли участие более 8 тысяч школьников из Великобритании, учёные обнаружили связь между более высоким потреблением овощей и фруктов и улучшением психического состояния.

Другое исследование продемонстрировало, что чем здоровее у пожилых людей была диета, тем больше у них был центр памяти мозга - гиппокамп. В отдельном исследовании, опубликованном в Royal Society Open Science в 2020 году, говорится, что негативные последствия для мозга появляются уже в течение нескольких дней при соблюдении диеты в западном стиле с высоким содержанием ультра-обработанных продуктов. Люди начинают хуже справляться с тестами на обучение и память (за них отвечает гиппокамп), а также хуже контролируют аппетит.