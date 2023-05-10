Удаление зуба мудрости: последствия и рекомендации

Удаление зуба мудрости может вызвать осложнения как во время процедуры, так и после нее.

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Чтобы свести к минимуму риск побочных эффектов и обеспечить более быстрое выздоровление, нужно следовать советам ортодонта.

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Причины осложнений во время операции

Ориентация коронки или корней моляра перпендикулярна остальным зубам;

У зуба неправильно выросшие корни;

Третий моляр расположен по соседству с альвеолярным каналом или верхнечелюстной пазухой;

Зуб мудрости расположен ниже относительно ближайшей семерки. Аномалии зуба мудрости могут стать головной болью стоматолога, который проводит операцию. Вот некоторые из них:

Осложнения, возникающие после экстракции зуба

Боль, которая сохраняется более двух дней или перерастает в пульсирующую;

Альвеолит;

Гематома, сопровождающаяся болью или лихорадкой;

Повышение температуры более 37,5 градусов Цельсия на протяжении двух-трех дней после процедуры;

Кровотечение, которое продолжается более нескольких минут или возникает после первых трех дней после экстракции;

Парестезии, приводящие к онемению подбородка, губ и языка;

Флюс, характеризующийся острой болью, лихорадкой и припухлостью в области удаленного коренного зуба. После экстракции пациент может испытывать неприятные ощущения, однако некоторые осложнения требуют медицинской помощи, в том числе:

Рекомендации по восстановлению

Для обеспечения выздоровления без особых проблем пациенты должны соблюдать следующие рекомендации:

Следуйте послеоперационным инструкциям

Ваш стоматолог или челюстно-лицевой хирург предоставит вам послеоперационные инструкции, характерные для вашего индивидуального случая. Крайне важно тщательно следовать этим инструкциям, чтобы обеспечить правильное заживление и избежать осложнений. Эти инструкции могут включать советы о том, как ухаживать за полостью рта, как справиться с болью и отеком, а также какие продукты следует есть или избегать.

Купируйте боль и лечите отек

После операции на зубы мудрости часто возникают боли и отек. Чтобы справиться с этими симптомами, стоматолог может прописать обезболивающие или предложить безрецептурные болеутоляющие средства. Прикладывание пакета со льдом к пораженному участку на 20 минут также может помочь уменьшить отек.

Отдых и расслабление

Отдых и расслабление необходимы для скорейшего выздоровления. Избегайте напряженной деятельности в течение по крайней мере нескольких дней после операции и не занимайтесь деятельностью, которая может повысить кровяное давление, например, наклоняйтесь или поднимайте тяжелые предметы. Вместо этого отдохните и расслабьтесь как можно больше, чтобы помочь своему телу восстановиться.

Следите за своей диетой

Важно помнить о своем питании после операции по удалению зуба мудрости. Мягкие продукты, требующие минимального жевания, такие как суп, йогурт или картофельное пюре, рекомендуются в течение первых нескольких дней. Избегайте горячей или острой пищи, а также хрустящей или твердой пищи, которая может вызвать раздражение области хирургического вмешательства.

Держите ротовую полость в чистоте

Правильная гигиена полости рта имеет решающее значение для предотвращения инфекции и ускорения заживления. Ваш стоматолог или челюстно-лицевой хирург могут порекомендовать использовать специальную жидкость для полоскания рта или полоскание соленой водой, чтобы содержать место операции в чистоте. Будьте осторожны при чистке щеткой и зубной нитью области хирургического вмешательства, чтобы не нарушить процесс заживления.

Посещайте стоматолога после процедуры

Важно не пропускать приемы у стоматолога или челюстно-лицевого хирурга. Эти встречи позволяют вашему врачу следить за ходом вашего выздоровления и устранять любые проблемы или осложнения, которые могут возникнуть.

Заключение