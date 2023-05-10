$76.82-1.7984.91-2.09

Удаление зуба мудрости: последствия и рекомендации

Удаление зуба мудрости может вызвать осложнения как во время процедуры, так и после нее.

Удаление зуба мудрости: последствия и рекомендации
© Unsplash

Чтобы свести к минимуму риск побочных эффектов и обеспечить более быстрое выздоровление, нужно следовать советам ортодонта.

Видео дня

Причины осложнений во время операции

Аномалии зуба мудрости могут стать головной болью стоматолога, который проводит операцию. Вот некоторые из них:
  • Ориентация коронки или корней моляра перпендикулярна остальным зубам;
  • У зуба неправильно выросшие корни;
  • Третий моляр расположен по соседству с альвеолярным каналом или верхнечелюстной пазухой;
  • Зуб мудрости расположен ниже относительно ближайшей семерки.

Осложнения, возникающие после экстракции зуба

После экстракции пациент может испытывать неприятные ощущения, однако некоторые осложнения требуют медицинской помощи, в том числе:
  • Боль, которая сохраняется более двух дней или перерастает в пульсирующую;
  • Альвеолит;
  • Гематома, сопровождающаяся болью или лихорадкой;
  • Повышение температуры более 37,5 градусов Цельсия на протяжении двух-трех дней после процедуры;
  • Кровотечение, которое продолжается более нескольких минут или возникает после первых трех дней после экстракции;
  • Парестезии, приводящие к онемению подбородка, губ и языка;
  • Флюс, характеризующийся острой болью, лихорадкой и припухлостью в области удаленного коренного зуба.

Рекомендации по восстановлению

Для обеспечения выздоровления без особых проблем пациенты должны соблюдать следующие рекомендации:

Следуйте послеоперационным инструкциям

Ваш стоматолог или челюстно-лицевой хирург предоставит вам послеоперационные инструкции, характерные для вашего индивидуального случая. Крайне важно тщательно следовать этим инструкциям, чтобы обеспечить правильное заживление и избежать осложнений. Эти инструкции могут включать советы о том, как ухаживать за полостью рта, как справиться с болью и отеком, а также какие продукты следует есть или избегать.

Купируйте боль и лечите отек

После операции на зубы мудрости часто возникают боли и отек. Чтобы справиться с этими симптомами, стоматолог может прописать обезболивающие или предложить безрецептурные болеутоляющие средства. Прикладывание пакета со льдом к пораженному участку на 20 минут также может помочь уменьшить отек.

Отдых и расслабление

Отдых и расслабление необходимы для скорейшего выздоровления. Избегайте напряженной деятельности в течение по крайней мере нескольких дней после операции и не занимайтесь деятельностью, которая может повысить кровяное давление, например, наклоняйтесь или поднимайте тяжелые предметы. Вместо этого отдохните и расслабьтесь как можно больше, чтобы помочь своему телу восстановиться.

Следите за своей диетой

Важно помнить о своем питании после операции по удалению зуба мудрости. Мягкие продукты, требующие минимального жевания, такие как суп, йогурт или картофельное пюре, рекомендуются в течение первых нескольких дней. Избегайте горячей или острой пищи, а также хрустящей или твердой пищи, которая может вызвать раздражение области хирургического вмешательства.

Держите ротовую полость в чистоте

Правильная гигиена полости рта имеет решающее значение для предотвращения инфекции и ускорения заживления. Ваш стоматолог или челюстно-лицевой хирург могут порекомендовать использовать специальную жидкость для полоскания рта или полоскание соленой водой, чтобы содержать место операции в чистоте. Будьте осторожны при чистке щеткой и зубной нитью области хирургического вмешательства, чтобы не нарушить процесс заживления.

Посещайте стоматолога после процедуры

Важно не пропускать приемы у стоматолога или челюстно-лицевого хирурга. Эти встречи позволяют вашему врачу следить за ходом вашего выздоровления и устранять любые проблемы или осложнения, которые могут возникнуть.

Заключение

После удаления зуба мудрости важно соблюдать рекомендации, чтобы избежать осложнений и обеспечить скорейшее выздоровление. Сама процедура сопряжена с некоторыми рисками, особенно если зуб находится в аномальном месте, а из-за неопытности стоматолога могут возникнуть осложнения. Поэтому важно выбрать квалифицированного специалиста для выполнения экстракции.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий