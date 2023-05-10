$76.82-1.7984.91-2.09

Врач рассказал о борьбе с клещами

Клещи доставляют человеку множество неприятностей. Их укусы могут закончиться даже летальным исходом. О «взаимоотношениях» с этим насекомым, как бороться с ним и с последствиями укусов рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

Врач рассказал о борьбе с клещами
© Вести Подмосковья

«Что делать если клещ присосался? Надеюсь, все понимают, что если он не присосался, то просто щелбаном можно его скинуть на землю и раздавить тапком», - дает первый совет Абакумов.

Видео дня

Врач указывает на то, что счет клещевых инфекций идет на десятки. Это не только энцефалит и боррелиоз, но еще и бабезиоз, риккетсиоз и много-много других. Все эти инфекции «проживают» в слюне клеща. По внешнему виду клеща определить наличие у него заразы невозможно, поэтому в любом случае после укуса надо сдавать анализы.

«Лучше перебдеть, чем ослепнуть или оглохнуть», - говорит доктор.

В средней полосе России от клещевого энцефалита умирает два человека из тысячи, а вот в Сибири и на Дальнего Востоке этот показатель достигает 80 погибших. Клещ имеет привычку присасываться незаметно и безболезненно. О заражении после укуса могут говорить такие симптомы, как высокая температура, красные колечки на месте укуса, онемение лица, боли в суставах и сердце, проблемы со слухом и зрением. Кожа может истончаться и покрываться синюшными пятнами. С такими признаками — только к врачу.

При обнаружении клеща на теле важно быстро его удалить. Сделать это можно как в травмпункте, так и самостоятельно. Наденьте перчатки, после чего пинцетом или ниткой аккуратно потяните клеща наверх. Старайтесь не раздавить насекомое, чтобы не впрыснуть в рану возбудители болезней. Место укуса надо помыть антисептиком, а самого клеща упаковать в пакет и отвезти в лабораторию. Анализы смогут показать инфекцию в течение двух дней.

От энцефалита можно сделать заранее прививку, чем многие и пользуются. А вот от боррелиоза вакцин нет. Что же делать, чтобы не подхватить клещей с такими букетами недугов?

«Свести к минимуму блуждания по сомнительным лесам. Если тяга к приключениям победила, то после прогулки надо принять душ, показать жене тело - пусть посмотрит с особым вниманием на волосы и вокруг ушных раковин, а затем ниже. Все это в целях спасения жизни. Затем надо проверить одежду и обработать её в сушильной машине на высоких температурах», - советует Абакумов.

От сдачи анализов все равно никуда не деться. Обычно сразу после укуса пьют доксициклин — его чаще всего назначают и врачи. Чтобы уберечься от неприятных последствий, доктор рекомендует все же сделать от энцефалита прививку.

«Ставим прививку минимум за месяц до лесных походов и жарим майский шашлык в светлой одежде. А девушек лучше водить в рестораны, а не в кусты», - заключает доктор.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий