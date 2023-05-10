Врач рассказал о борьбе с клещами

Клещи доставляют человеку множество неприятностей. Их укусы могут закончиться даже летальным исходом. О «взаимоотношениях» с этим насекомым, как бороться с ним и с последствиями укусов рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

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«Что делать если клещ присосался? Надеюсь, все понимают, что если он не присосался, то просто щелбаном можно его скинуть на землю и раздавить тапком», - дает первый совет Абакумов.

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Врач указывает на то, что счет клещевых инфекций идет на десятки. Это не только энцефалит и боррелиоз, но еще и бабезиоз, риккетсиоз и много-много других. Все эти инфекции «проживают» в слюне клеща. По внешнему виду клеща определить наличие у него заразы невозможно, поэтому в любом случае после укуса надо сдавать анализы.

«Лучше перебдеть, чем ослепнуть или оглохнуть», - говорит доктор.

В средней полосе России от клещевого энцефалита умирает два человека из тысячи, а вот в Сибири и на Дальнего Востоке этот показатель достигает 80 погибших. Клещ имеет привычку присасываться незаметно и безболезненно. О заражении после укуса могут говорить такие симптомы, как высокая температура, красные колечки на месте укуса, онемение лица, боли в суставах и сердце, проблемы со слухом и зрением. Кожа может истончаться и покрываться синюшными пятнами. С такими признаками — только к врачу.

При обнаружении клеща на теле важно быстро его удалить. Сделать это можно как в травмпункте, так и самостоятельно. Наденьте перчатки, после чего пинцетом или ниткой аккуратно потяните клеща наверх. Старайтесь не раздавить насекомое, чтобы не впрыснуть в рану возбудители болезней. Место укуса надо помыть антисептиком, а самого клеща упаковать в пакет и отвезти в лабораторию. Анализы смогут показать инфекцию в течение двух дней.

От энцефалита можно сделать заранее прививку, чем многие и пользуются. А вот от боррелиоза вакцин нет. Что же делать, чтобы не подхватить клещей с такими букетами недугов?

«Свести к минимуму блуждания по сомнительным лесам. Если тяга к приключениям победила, то после прогулки надо принять душ, показать жене тело - пусть посмотрит с особым вниманием на волосы и вокруг ушных раковин, а затем ниже. Все это в целях спасения жизни. Затем надо проверить одежду и обработать её в сушильной машине на высоких температурах», - советует Абакумов.

От сдачи анализов все равно никуда не деться. Обычно сразу после укуса пьют доксициклин — его чаще всего назначают и врачи. Чтобы уберечься от неприятных последствий, доктор рекомендует все же сделать от энцефалита прививку.