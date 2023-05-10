Как пожилым сохранить здоровье в дачный сезон

В Минздраве РФ рассказали, на что нужно обратить внимание пожилым и их родственникам перед работой в садах и огородах.

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По словам специалистов, у работы в саду есть много плюсов для пожилых людей. Однако заниматься ей важно правильно.

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Сперва нужно удобно организовать пространство в саду, адаптировать инструменты и оборудование, чтобы не получить травму.

использовать вертикальную посадку или "приподнятые", "высокие" грядки, чтобы не наклоняться и сильно не сутулиться, также подойдут небольшие скамеечки, чтобы долго не находиться вниз головой во время работы с грядками;

использовать выдвижные подвесные корзины, тачки и контейнеры на колесах, чтобы не носить тяжести в руках и не получить травму;

модифицировать инструменты, чтобы улучшить захват с помощью монтажной пены, пластиковых трубок, клейкой или изоляционной ленты;

облегчить полив, расположив кран удобно для использования, или установить систему капельной подачи воды. Медики перечислили несколько основных советов для пожилых людей, работающих на даче:

При работе на даче врачи выделяют несколько рисков у пожилых, которые приводят к травматизации на даче. Например, изменение кожи, нарушение зрения, организм не может поддерживать постоянную температуру тела либо снижаются когнитивные функции.

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева отметила: - Если у пожилого человека уже диагностированы снижение когнитивных функций или деменция, это не причина отказаться от летнего отдыха на даче. Необходимо, чтобы родственники или сиделки не оставляли его одного без присмотра. Важно тщательно закрывать калитку или ворота, чтобы пожилой человек не смог выйти за территорию участка, не оставлять потенциально опасный садовый инвентарь в свободном доступе.

Также врач рекомендует на участке или при работе в огороде пользоваться солнцезащитным кремом, не находиться под прямыми солнечными лучами в дневное время, так как с возрастом кожа более тонкая и сухая.

Перед работой на участке важно разогреть тело зарядкой, а во время неё - часто уходить на перерывы. Выходить в сад лучше всего в защитной обуви, лёгкой удобной одежде, которая прикрывает открытые участки кожи, в головном уборе и перчатках. Кроме того, рекомендуется проверить зрение у окулиста и при необходимости получить новые очки.