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Диетолог Буракки: Ускорить метаболизм может правильный образ жизни

Важны физическая активность, сбалансированное питание, качественный сон.

Диетолог подсказал, как ускорить метаболизм
© Runews24.ru

Врач-диетолог Габриэле Буракки рассказал изданию IL Fatto Quotidiano о нескольких правилах, соблюдение которых может ускорить обмен веществ.

Каждый приём пищи, как утверждает врач, должен быть сбалансированным. Помимо этого, нужна регулярная физическая нагрузка.

Отрицательно на метаболизме сказывает недостаток сна. Также следует помнить, что не следует принимать пищу перед сном.

Утром можно есть цельнозерновой хлеб или фрукты. Кофе без сахара помогает немного ускорить обмен веществ. Но Буракки советует выпивать не более четырёх чашек в день.

Исключить из рациона питания нужно продукты, содержащие сахар и сахарозы. Не стоит увлекаться свежевыжатыми соками, хоть они гораздо полезнее, чем пакетированные. Отдать предпочтение и в этом случае нужно цельным фруктам. В них много клетчатки.

Полезны для организма растительные белки и оливковое масло.

Ужинать нужно за два-три часа до сна и при этом количество еды должно быть значительно меньше, чем во время обеда.

А физическая нагрузка должна сочетать в себе аэробные и анаэробные упражнения.

«Например, проходите около пяти километров в день, при этом часть маршрута лучше пробежать. Всегда предпочитайте лестницу лифту. И можно добавить три-четыре раза в неделю силовые тренировки и упражнения на планку, которые помогают проработать мышцы пресса», - посоветовал диетолог.

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