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Кардиолог Зейбей посоветовал, как контролировать уровень холестерина

Доктор отмечает, что сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной смерти более четырёх миллионов человек.

Кардиолог дал совет, как контролировать уровень холестерина
© Runews24.ru

Повышенный уровень холестерина из-за генетических заболеваний или нездорового уровня жизни приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые являются причиной смерти более четырёх миллионов человек в год, пишет турецкое издание Sabah.

Кардиолог Утку Зейбей дал несколько рекомендаций, как удерживать холестерин в пределах нормы.

Прежде всего доктор советует поддерживать физическую активность. Достаточно хотя бы минимум четыре раза в неделю делать пешие прогулки по полчаса либо плавать.

Режим питания, в котором есть свежие овощи, фрукты, оливковое масло, бобовые, орехи, свежая рыба, помогают отрегулировать уровень холестерина. Эффективна средиземноморская диета.

Следует отказаться от курения. Табак отрицательно влияет на сосуды.

Также важно контролировать артериальное давление. Оно не должно превышать 140/90 миллиметров ртутного столба. Гипертония ведёт к атеросклерозу и дальнейшему ухудшению здоровья - инсульту, сердечному приступу, почечной недостаточности и проблемам со зрением.

Удерживать холестерин поможет и контроль над весом. Он не должен быть избыточным.

«Боль в груди, одышка, боль в ногах могут быть первыми признаками закупорок артерий в сердечно-сосудистой системе из-за холестерина. Если у вас есть такие симптомы, следует незамедлительно обратиться к лечащему врачу или кардиологу», - пояснил Утку Зейбей.

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