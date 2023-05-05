Кто такие невротики, и как с ними жить

Навязчивые мысли и негативные модели мышления являются симптомами целого ряда психических расстройств, но они также могут указывать на невротическое поведение. Мы поговорили с психоаналитиком, автором книг «Вся фигня от мозга», «Путеводитель по психопатам» и «Нарциссизм. Пси-операция» Василием Чибисовым о невротическом поведении, как оно может повлиять на нашу жизнь и как с ним справиться.

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Кто такой невротик? Чем он отличается от психопата?

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Начнём с того, что дедушка Фройд разделял две большие группы неврозов. Первая группа – астенические, ими занимается медицина, в том числе психосоматическая, где они известны как органные неврозы, или малая психосоматика. Вторая группа – это неврозы, поддающиеся психоанализу, потому что в них «закодировано» некое послание из бессознательного. Соответственно, с точки зрения психоанализа, невротик – это субъект, страдающий истерией, фобией или навязчивостью. Также невротик – субъект с неудачно завершённой Эдиповой фазой.

От психопата он отличается социальной адаптивностью. Даже тяжёлый невротик может успешно «прятать» свой симптом от общества и даже близких людей. Невротик может ужиться в коллективе, иметь надёжных друзей (и быть хорошим другом), создать счастливую семью, вести активную половую жизнь, избегать и решать конфликты. У невротика, как и психопата, есть триггеры, но невротик может успешно бороться с их срабатыванием (правда, высокой ценой). Невротик способен посмотреть на свои отношения с ценными объектами под самыми разными углами зрения, на что психопат в принципе не способен.

Какие типы невротиков бывают?

Истерия – самый известный, благодаря «случаю Анны» и фильму «Опасный метод». При истерии человек не может соединить половое влечение и чисто человеческий интерес к одному объекту. Истерики не получают удовольствие от близости с людьми, которых уважают. И наоборот – презирают тех, кто доставляет им удовольствие. Также истерики в общении часто чередуют соблазнение и бегство. В лёгкой форме это выглядит так: невротик всеми силами пытается быть в центре внимания, но едва получив это внимание, испытывает стыд и под благовидным предлогом покидает «поле боя».

Фобия – разрастающийся иррациональный страх. Например, человек боится пауков, при одном их виде обращается в паническое бегство. Спустя какое-то время он начинает бояться паутину (потому что в ней могут жить пауки). Далее объектом фобии становится любая пряжа, любые нити. Здесь мы видим, что невроз живёт и развивается по законам бессознательного (ведь если рассуждать логически, паук не может сплести паутину из обычных ниток).

Навязчивость – человек создаёт систему ритуалов, обязательных к исполнению. Усилием воли невротик может отказаться от исполнения ритуала (например, не будет проверять, закрыта ли дверь), но за этим последует расплата – нарастающий дискомфорт, избавиться от которого можно только совершив ритуал. Фройд выделял три вида неврозов, поддающихся анализу.

Как жить с невротиком? Кто больше подвержен стать невротиком: женщины или мужчины?

Если у вашего партнёра обнаружились невротические черты, постарайтесь понять их внутренние законы и значение. Все невротические симптомы имеют бессознательный подтекст. К сожалению, самостоятельно помочь невротику у вас не получится – для этого нужен специалист, обеспечивающий фрустрацию, то есть асимметричный контакт. Например, в психоанализе невротик говорит в режиме свободных ассоциаций, но аналитик не отвечает на прямые вопросы невротика и эмоционально не вовлекается в диалог. По очевидным причинам, вы не сможете обеспечить подобный стиль коммуникации с партнёром.

Однако есть и хорошая новость. Как говорил Фройд, невроз – это негатив перверсии. То есть, невротик прячется от собственных извращённых наклонностей. Впрочем, извращёнными они были разве что по меркам позапрошлого века. Достигнув нужного уровня взаимного доверия, постарайтесь узнать у партнёра о его «вторичных» сексуальных предпочтениях. Чаще всего невротические перверсии сосредоточены на особых предварительных ласках, пролонгации (продлении) орального секса, стимуляции ануса. При тяжёлом неврозе навязчивости есть вероятность склонности партнёра к бдсм-практикам.

В прошлом веке ту же истерию «лечили» сексом, и это даже приносило плоды. Вообще считалось, что истерия – чисто женское заболевание (отсюда и ходовое слово «истерички»). Но это было связано скорее с репрессивной половой моралью. После победы над мракобесием невротиков стало на порядок меньше, а соотношение мужчин и женщин в невротическом спектре выровнялось. К сожалению, слишком «моральные» семьи по-прежнему штампуют невротиков, которые без помощи специалиста могут страдать до конца жизни.

Можно ли вылечить невротика?

Избавить человека от невроза может как врач-психотерапевт, так и психоаналитик, не имеющий никакого отношения к современной медицине. Поэтому мы говорим не о лечении, а о работе с невротиком. Да, психоанализ невротика – процесс длительный и энергозатратный как для клиента, так и для специалиста.

Последний должен удерживать в памяти достаточно большой объём информации, по сути «записывать» в своё бессознательное всё рассказанное невротиком. В процессе анализа выстраиваются многочисленные дополнительные потоки либидо (если угодно, нейронные связи) между травмирующими, вытесненными представлениями. Главное, психоаналитик должен выдерживать сеттинг (не поддаваться на попытки невротика взять анализ под контроль).

Также психоаналитик должен воздержаться от прямого обсуждения якобы очевидных причин невроза. Даже если таковая причина ясна (клиент с неврозом навязчивости часто «приносит» уже на второй-третий сеанс сновидение, в котором содержится разгадка невроза), ни в коем случае нельзя производить её лобовой штурм. Это может спровоцировать ухудшение симптоматики и возведение клиентом дополнительного уровня невротической защиты.