$79.96-0.5587.66-0.72

Как восполнить дефицит магния: 5 действенных способов

Магний – важный минерал, недостаток которого чреват раздражительностью, спазмами в мышцах, постоянной усталостью, потерей аппетита и не только.

Как восполнить дефицит магния: 5 действенных способов
© Unsplash

Кроме того, магний стабилизирует уровень сахара в крови и снижает холестерин.

Для того, чтобы восполнить дефицит магния, отнюдь не всегда нужно прибегать к лекарственным препаратам. Магний содержится во многих продуктах, однако, чтобы не мешать его усвоению, важно минимизировать потребление кофе и сладостей, а также отказаться от сладких газировок и алкоголя.

Подробнее о том, какие продукты помогут восполнить дефицит магния – в материале "Рамблера".

Темный шоколад

В этом продукте содержится 152 мг магния на 100 гр. К слову, темный шоколад также является источником железа, меди, марганца и клетчатки. Чтобы продукт действительно принес пользу организму, отдавайте предпочтение шоколаду, в составе которого не менее 70% какао.

Авокадо

В 100 г авокадо содержится 29 мг магния. Кроме того, продукт богат калием, клетчаткой, витаминами группы B и витамином K.

Орехи

Орехи – незаменимый источник магния. Больше всего минерала содержится в кешью, миндале и кедровых орехах. Вы можете употреблять их в качестве самостоятельно перекуса, а также добавлять в салаты и творог.

Бобовые

Бобовые изобилуют магнием, клетчаткой, а еще у них низкий гликемический индекс. Специалисты рекомендуют добавить в рацион нут, черную фасоль, чечевицу и горох.

Магний снижает риск развития деменции: исследование

Тофу

Даже если вы не являетесь вегетарианцем, тофу следует включить в свое меню. В 100 г сыра из соевого молока содержится 53 мг магния, а это 13% от суточной нормы. Кроме того, тофу богат белком, кальцием, железом и марганцем.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий