Как избежать появления личинок под кожей после отдыха в тропиках

Репелленты и спецкостюмы помогут туристам уберечь себя от тропических паразитов, способных передавать опасные инфекции. Метод избежать появления личинок под кожей после отдыха в тропиках в беседе сАлександр Бронштейн.

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Так, медик отметил, что уберечься от фурункулезного миаза (заболевания, при котором на коже образуются фурункулы, и в них развиваются личинки мух) можно только с помощью специальной одежды и обработки тела и одежды репеллентами — химическим веществом, применяемым в бытовых целях для отпугивания членистоногих.

По словам Бронштейна, абсолютной защиты от укусов это не гарантирует, однако уменьшает риск инфицирования. Медик напомнил, что чаше всего заражение происходит в тропических лесах вблизи водоемов.