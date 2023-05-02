$79.96-0.5587.66-0.72

Раскрыт способ избежать появления личинок под кожей после отдыха в тропиках

Репелленты и спецкостюмы помогут туристам уберечь себя от тропических паразитов, способных передавать опасные инфекции. Метод избежать появления личинок под кожей после отдыха в тропиках в беседе сАлександр Бронштейн.

Как избежать появления личинок под кожей после отдыха в тропиках
© Lenta.ru

Так, медик отметил, что уберечься от фурункулезного миаза (заболевания, при котором на коже образуются фурункулы, и в них развиваются личинки мух) можно только с помощью специальной одежды и обработки тела и одежды репеллентами — химическим веществом, применяемым в бытовых целях для отпугивания членистоногих.

По словам Бронштейна, абсолютной защиты от укусов это не гарантирует, однако уменьшает риск инфицирования. Медик напомнил, что чаше всего заражение происходит в тропических лесах вблизи водоемов.

Врач пояснил, что мухи прикрепляют яйца к конечностям комаров и других кровососов, после чего личинки попадают под кожу через ранку в месте укуса, где в течение 4-12 недель разрастаются до размера 12-18 миллиметров. Паразитолог подчеркнул, что в таких случаях возможно только хирургическое лечение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий