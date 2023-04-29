Чем «луковый перебор» опасен для здоровья

«Луковый перебор» может привести к проблемам со здоровьем,несмотря на наличие полезных свойств, предупредили врачи. Популярный у россиян овощ раздражает желудочно-кишечныйтракт, что может привести к расстройству желудка, вздутию, метеоризму и диарее.

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Кроме того, «луковый перебор» грозит обострением язвенной болезни, панкреатита, гастрита и колита, пишет 74.ru.